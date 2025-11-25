Електроенергія від "Енергоатому" на грудень рекордно зросла в ціні

НАЕК "Енергоатом" законтрактував електроенергію базового навантаження на першу декаду грудня 2025 року за рекордно високою середньозваженою ціною — 6515 грн/МВт-год.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro з посиланням на результати торгів.

За підсумками торгів, що відбулися 24 листопада, "Енергоатом" зміг законтрактувати лише 70% своєї пропозиції (1,6 ГВт базового навантаження) на першу декаду грудня.

Звертає на себе увагу той факт, що великі трейдери (зокрема Д.Трейдінг, Енергетична компанія України та ЕРУ Трейдінг) були відсутні серед покупців.

Як змінились ціни

Під час аукціону ціна максимально підіймалась до 6615 грн/МВт-год, а мінімально опускалась – до 6300 грн/МВт-год.

За розрахунками ExPro, ціна на ресурс грудня від «Енергоатома» зросла на 13%, у порівнянні з ресурсом листопада. До аналогічного періоду минулого року показник зріс аж на 27%.

Електроенергія "Енергоатому" рекордно зросла в ціні

Нагадаємо, Україна повністю припинила експорт електроенергії з 11 листопада 2025 року. До цієї дати експорт здійснювався лише на мінімальному рівні й лише в окремі години доби. Загальний обсяг експорту за перші 11 днів листопада склав сумарно лише 5,2 тис. МВт*год, з яких до Молдови було поставлено лише 471 МВт*год.