Уряд зберіг ціни на електроенергію для населення: тарифи не зміняться до кінця квітня

Ціни на електроенергію для населення залишаться незмінними протягом опалювального сезону.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, уряд ухвалив рішення про продовження дії механізму публічних спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року.

Це означає, що під час опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт⋅год.

Пільгова ціна для електроопалення

Крім того, збережено пільгову ціну для споживачів, які використовують електричне опалення. Для них діятиме наступна система:

До 2 000 кВт⋅год на місяць: 2,64 грн за кВт⋅год.

Понад 2 000 кВт⋅год на місяць: 4,32 грн за кВт⋅год.

Свириденко підкреслила, що це рішення є частиною комплексної програми підтримки українців узимку, спрямованої на зменшення фінансового тиску на родини протягом опалювального сезону.

Нагадаємо, ціни на природний газ для українців та бюджетних установ під час опалювального сезону 2025/2026 років також залишаться фіксованими. Як повідомила Свириденко, фіксована ціна на газ залишається незмінною до 31 березня 2026 року.