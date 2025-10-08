Ціни на газ для населення залишаться незмінними до кінця опалювального сезону – рішення уряду

Ціни на природний газ для українців та бюджетних установ під час опалювального сезону 2025/2026 років залишаться фіксованими.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Вона наголосила, що уряд працює над забезпеченням стабільності для громадян цієї зими, попри нові виклики, пов’язані з посиленням російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Фіксована ціна на газ залишається незмінною до 31 березня 2026 року:

для населення — 7 420 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ);

для бюджетних установ — 16 390 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).

Таке рішення ухвалено завдяки продовженню дії механізму спеціальних обов’язків (ПСО) для суб’єктів ринку природного газу. Це дозволить зберегти стабільні тарифи для споживачів упродовж усього опалювального сезону.

Крім того, уряд затвердив План проходження опалювального сезону 2025/2026, який є єдиною дорожньою картою дій для всіх міністерств і служб. Документ передбачає захист енергооб’єктів, створення резервів обладнання й матеріалів, а також оперативний план реагування у разі атак на енергосистему.

В областях працюватимуть антикризові штаби, які координуватимуть дії місцевої влади та енергетичних служб для запобігання блекаутам і швидкої ліквідації можливих наслідків обстрілів.

"Мета — пройти опалювальний сезон, попри всі виклики воєнного стану. Забезпечити людям світло, тепло й передбачувані тарифи", — підкреслила Свириденко

Вчора президент Володимир Зеленський заявив, що на цю зиму збережеться фіксована ціна на газ для побутових споживачів, підвищень не буде.