Правительство сохранило цены на электроэнергию для населения: тарифы не изменятся до конца апреля

Правительство сохранило цены на электроэнергию для населения: тарифы не изменятся до конца апреля
Depositphotos

Цены на электроэнергию для населения останутся неизменными в течение отопительного сезона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство приняло решение о продлении действия механизма публичных специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2026 года.

Это значит, что во время отопительного сезона граждане и дальше будут платить 4,32 грн за кВт·ч.

Льготная цена для электроотопления

Кроме того, сохранена льготная цена для потребителей, использующих электрическое отопление. Для них будет действовать следующая система:

  • До 2 000 кВт·ч в месяц: 2,64 грн за кВт·ч.
  • Более 2 000 кВт·ч в месяц: 4,32 грн за кВт·ч.

Свириденко подчеркнула, что это решение является частью комплексной программы поддержки украинцев зимой, направленной на уменьшение финансового давления на семьи в течение отопительного сезона.

Напомним, цены на природный газ для украинцев и бюджетных учреждений во время отопительного сезона 2025/2026 годов также останутся фиксированными. Как сообщила Свириденко, фиксированная цена газа остается неизменной до 31 марта 2026 года.

Автор:
Татьяна Бессараб