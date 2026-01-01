Тарифы на передачу и распределение электроэнергии выросли: как это повлияет на платежки бизнеса в 2026 году

С 1 января 2026 г. начинают действовать новые тарифы на передачу и диспетчеризацию электроэнергии от "Укрэнерго", а также новые тарифы на распределение электроэнергии от "облэнерго". Соответствующие постановления Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла в начале декабря 2025 года.

Тариф на электроэнергию для бизнеса формируется из трех составляющих: цена электроэнергии от поставщика, зависящая от биржевой, а также тариф на передачу электроэнергии и тариф на ее распределение. Таким образом, удорожание двух компонентов вызовет увеличение общей суммы в платежке, которую бизнес получит в конце месяца.

Как выросли тарифы "Укрэнерго"

Рост тарифов на передачу электроэнергии запланирован в два этапа. С 1 января 2026 года тариф НЭК «Укрэнерго» на услуги по передаче электроэнергии растет на 4% — до 713,68 грн/МВт-час, а с 1 апреля тариф также вырастет на 4% и составит 742,91 грн/МВт-час.

Для предприятий "зеленой" металлургии тариф на передачу электроэнергии установлен:

с 1 января -427,14 грн/МВт·ч;

с 1 апреля - 378,49 грн/МВт·час.

Надбавка в тарифе на электроэнергию, которая будет направлена на финансирование "зеленых" тарифов, установлена на уровне:

с 1 января - 358,25 грн/МВт·ч;

с 1 апреля - 360,34 грн/МВт·час.

Как изменились тарифы "облэнерго"

С 1 января также действуют новые тарифы операторов системы распределения (ОСР), работающих по стимулирующему регулированию (RAB) и методологии "Расходы+". Повышение тарифов будет поэтапным, аналогично тарифу "Укрэнерго".

Средний рост тарифов на первом этапе составит 3,2%. Для крупных предприятий, подключенных к линиям с напряжением 27,5 кВ и выше тарифы вырастут до 12%, а для предприятий подключенных к линиям с напряжением ниже 27,5 кВ — 2%. На 2 этапе повышение тарифов составит 0,2%.

Изменятся ли тарифы для населения

Тарифы на электроэнергию в отопительный сезон останутся неизменными. В конце октября Кабинет министров принял решение о продлении механизма публичных специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии до 30 апреля. Таким образом, бытовые потребители и дальше будут платить 4,32 грн/кВт-час.