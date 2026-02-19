Цены за электроэнергию для бизнеса вырастут вдвое: энергокомпании боятся неплатежей

Январь и февраль могут стать месяцами пиковых цен на электроэнергию для бизнеса. Из-за пересмотра ограничения верхнего предела максимальных цен (прайс-кепов) и тарифов на передачу и распределение электроэнергии конечная стоимость в счетах для компаний рискует возрасти до двух раз, а поставщики уже испытывают финансовое давление.

По словам аналитики на рынке электроэнергии ExPro Consulting Дарьи Орловой , повышение предельных цен на рынке в январе совпало с ростом тарифов на распределение и передачу электроэнергии , которое произошло с 1 января. Это приведет к значительному удорожанию в платежках, которые получит бизнес за январь и февраль.

"Если говорить о малом бизнесе, который получает так называемую универсальную услугу от региональных поставщиков, для него средняя цена в январе и феврале составит примерно 15–17 грн за кВт-ч. До этого цена в зависимости от месяца была около 7–9 гривен, то есть рост может произойти вдвое", — говорит Орлова.

Она добавила, что для крупного бизнеса, который в основном закупает импортируемую электроэнергию, цены могут быть даже выше. При этом она отметила, что в январе и феврале цены на электроэнергию для бизнеса будут пиковыми, но уже в апреле прайс-кепы могут быть пересмотрены, так что можно будет ожидать снижения цены.

Ценовой шок бьет не только по потребителям, но и по поставщикам энергии

По словам генерального директора поставщика электроэнергии компании YASNO Сергея Коваленко , из-за того, что НКРЭКУ повысила прайс-кепы, цена электроэнергии на рынке существенно возросла, что существенно повлияло прежде всего на потребителей.

"Мы проанализировали потребление наших клиентов и видим, что, кроме роста цены в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025-го, есть еще и увеличение объемов потребления. То есть, вероятнее всего, наши клиенты за январь получат более высокие счета за электроэнергию, чем за декабрь прошлого года", — отметил .

При этом он не уточнил, насколько существенным может быть такой рост. Однако отметил, что YASNO работает с разными типами бизнес-клиентов. Если говорить о поставках по свободным ценам (ПВЦ), то цена электроэнергии для бизнес-клиентов привязана к показателям РДН в формуле ПВЦ, поэтому рост рынка автоматически приводит к удорожанию конечной стоимости. В то же время, счета зависят не только от цены, но и от фактического потребления: чем оно выше, тем, соответственно, большие счета.

Кроме того, топ-менеджер добавил, что сейчас поставщики электроэнергии оказались под наибольшим финансовым давлением. Рост рыночной цены означает, что электроэнергию нужно покупать уже по новым, значительно более высоким ставкам, тогда как в бизнес-планах закладывались старые ценовые уровни.

Ключевыми трудностями для поставщиков являются кассовые разрывы. Часть клиентов работает по авансовым платежам (уплаченным до повышения цен), другие — по постоплате. А поставщик несет расходы сразу, а получает средства с опозданием.

Также проблема — повышенные риски неплатежей, поскольку в период ценовых шоков количество задержек платежей традиционно растет. Кроме того, сейчас поставщикам электроэнергии требуется перекредитование или поиск дополнительных ресурсов, чтобы выполнить обязательства перед рынком и клиентами.

"Проще говоря, расходы поставщика растут мгновенно, а доходы - нет, что создает ощутимое финансовое давление", - отметил Коваленко.

НКРЭКУ к апрелю повысила прайс-кепы на рынке электроэнергии

Напомним, что Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг 16 января приняла решение повысить прайс-кепы на краткосрочных сегментах рынка электроэнергии. Фактически верхний предел цен на рынке "на сутки вперед" (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) вырос до уровня 15 000 грн/МВт·час.

Согласно постановлению, предельные цены установлены на следующем уровне:

на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке максимальная цена теперь составляет 15 тысяч грн/МВтч, а минимальная - 10 грн/МВтч;

на балансирующем рынке верхняя планка поднялась еще выше — до 16 тысяч грн/МВтч, тогда как минимум зафиксировано на уровне 0,01 грн/МВтч.

Такие меры призваны стабилизировать энергосистему и обеспечить ее гибкость в сложный зимний период.

Тарифы на передачу и распределение электроэнергии выросли с 1 января

С 1 января 2026 г. начинают действовать новые тарифы на передачу и диспетчеризацию электроэнергии от "Укрэнерго", а также новые тарифы на распределение электроэнергии от "облэнерго". Соответствующие постановления Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла в начале декабря 2025 года.

Рост тарифов на передачу электроэнергии запланирован в два этапа. С 1 января 2026 года тариф НЭК «Укрэнерго» на услуги по передаче электроэнергии растет на 4% — до 713,68 грн/МВт-час, а с 1 апреля тариф также вырастет на 4% и составит 742,91 грн/МВт-час.

Так такрифы Для предприятий "зеленой" металлургии тариф на передачу электроэнергии установлен:

с 1 января -427,14 грн/МВт·ч;

с 1 апреля - 378,49 грн/МВт·час.

Надбавка в тарифе на электроэнергию, которая будет направлена на финансирование "зеленых" тарифов, установлена на уровне:

с 1 января - 358,25 грн/МВт·ч;

с 1 апреля - 360,34 грн/МВт·час.

С 1 января также действуют новые тарифы операторов системы распределения (ОСР), работающих по стимулирующему регулированию (RAB) и методологии "Расходы+". Повышение тарифов будет поэтапным, аналогично тарифу "Укрэнерго".

Средний рост тарифов на первом этапе составит 3,2%. Для крупных предприятий, подключенных к линиям с напряжением 27,5 кВ и выше тарифы вырастут до 12%, а для предприятий подключенных к линиям с напряжением ниже 27,5 кВ — 2%. На 2 этапе повышение тарифов составит 0,2%.