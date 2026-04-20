Программа 5-7-9%: за неделю предприниматели получили около 800 новых кредитов на 3,65 млрд грн

За прошедшую неделю украинские предприниматели заключили 789 кредитных договоров на сумму 3,65 млрд грн. За период с начала 2026 года выдано 10,8 тыс. кредитов на сумму 48,2 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Средства распределены по следующим основным направлениям:

кредитование в зоне высокого военного риска - 16,2 млрд грн;

развитие перерабатывающей промышленности - 13,8 млрд грн;

инвестиционные проекты - 6,9 млрд грн.

Наибольшее количество кредитов привлекли предприятия в регионах: Днепропетровская, Одесская, Киевская и Харьковская области. Наиболее активными кредитными ресурсами пользуются представители аграрного сектора, оптовой и розничной торговли, а также перерабатывающей промышленности.

С момента запуска программы в феврале 2020 года бизнес привлек 145,3 тыс. кредитов на 508,2 млрд. грн., из которых 110,5 тыс. кредитов на сумму 418,6 млрд. грн. приходится на период военного положения.

Справочно

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" является составной частью политики "Сделано в Украине". Для бизнеса в зонах высокого военного риска действуют специальные условия: "Для бизнеса, работающего в зонах высокого военного риска, программа предусматривает сниженную ставку на инвестиционные кредиты - 1% годовых в течение первых 5 лет и 5% - в дальнейшем".

С 2024 года программа была сфокусирована на финансировании инвестиционных проектов, модернизации бизнеса и создании новых рабочих мест. Участие в программе обеспечивают 48 уполномоченных банков.

Напомним, на 23 марта бизнес привлек 6,3 тыс. кредитов на общую сумму 30,5 млрд грн в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".