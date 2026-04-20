Производство 3D-печати бетоном: в Днепре за $250 000 продается доля компании "АДТ" (ФОТО)

В Днепре за 250 000 долларов выставлена на продажу доля производственной компании ООО "АДТ", специализирующейся на 3D-печати декоративных и архитектурных изделий из бетона (3D Concrete Printing). Прогнозный срок возврата инвестиций 2-3 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

Продукция компании под брендом ADT Print включает в себя скамейки, вазоны, архитектурные элементы и индивидуальные изделия по проекту.

Оборудование компании способно печатать объекты размером до 5х5 м (25 кв. м) и высотой до 3 м. Производительность составляет до 800 кг смеси в час. Весь производственный комплекс, включая 3D принтеры и программное обеспечение, разработан собственными силами.

Компания уже имеет 2 выигранных тендера на сумму 1 011 850 грн и еще один приостановленный тендер на 3 751 766 грн. Среди клиентов – архитекторы, дизайнеры, девелоперы, частные заказчики. За 2026 год на 15 апреля совокупный объем реализации составил 491 360 грн. Инвестиция направлена на масштабирование производства и выход на новые рынки.

Команда состоит из 6 профессионалов. Бизнес владеет ноу-хау в рецептуре бетонных смесей и настройке оборудования. "Компания находится на этапе активного развития и имеет потенциал для масштабирования производства, расширения ассортимента и выхода на новые рынки".

Об "АДТ"

ООО "АДТ" (ADT Print) – украинский производитель декоративных бетонных изделий, использующий технологию строительной 3D-печати. Компания работает с июля 2024 г. и имеет полный цикл производства: от моделирования до финишной обработки изделий. Специализируется на производстве бетонных элементов, производит машины и оборудование для строительства.

По данным Youcontrol, конечным бенефициарным владельцем "АДТ" является Иван Козак, имеющий прямое решающее влияние - 100% права голоса.

Напомним, в Каменском выставили на аукцион единый имущественный комплекс ЧАО "Днепровский завод минеральных удобрений". Стартовая цена лота составляет более 304,9 миллионов гривен, а сами торги состоятся в рамках процедуры банкротства предприятия.