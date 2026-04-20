Виробництво 3D-друку бетоном: у Дніпрі за $250 000 продається частка компанії "АДТ" (ФОТО)

Продається частка ТОВ "АДТ" / Фото: inventure

У Дніпрі за 250 000 доларів виставлено на продаж частку виробничої компанії ТОВ "АДТ", що спеціалізується на 3D-друці декоративних та архітектурних виробів з бетону (3D Concrete Printing). Прогнозний строк повернення інвестицій 2–3 роки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Inventure.

Продукція компанії під брендом ADT Print охоплює лавки, вазони, архітектурні елементи та індивідуальні вироби за проєктом.

Фото 2 — Виробництво 3D-друку бетоном: у Дніпрі за $250 000 продається частка компанії "АДТ" (ФОТО)
Виробництво ТОВ "АДТ" / Фото: inventure

Обладнання компанії здатне друкувати об'єкти розміром до 5×5 м (25 кв. м) та висотою до 3 м. Продуктивність складає до 800 кг суміші на годину. Весь виробничий комплекс, включаючи 3D-принтери та програмне забезпечення, розроблений власними силами.

Компанія вже має 2 виграні тендери на суму 1 011 850 грн та ще один призупинений тендер на 3 751 766 грн. Серед клієнтів — архітектори, дизайнери, девелопери, приватні замовники. За 2026 рік станом на 15 квітня сукупний обсяг реалізації склав 491 360 грн. Інвестиція спрямована на масштабування виробництва та вихід на нові ринки.

Фото 3 — Виробництво 3D-друку бетоном: у Дніпрі за $250 000 продається частка компанії "АДТ" (ФОТО)
Продукція "АДТ" / Фото: inventure

Команда складається з 6 фахівців. Бізнес володіє ноу-хау у рецептурі бетонних сумішей та налаштуванні обладнання. "Компанія перебуває на етапі активного розвитку та має потенціал для масштабування виробництва, розширення асортименту й виходу на нові ринки".

Про "АДТ"

ТОВ "АДТ" (ADT Print) — український виробник декоративних бетонних виробів, що використовує технологію будівельного 3D-друку. Компанія працює з липня 2024 року та має повний цикл виробництва: від моделювання до фінішної обробки виробів. Спеціалізується на виробництві бетонних елементів, а також виробляє машини та устаткування для будівництва.

За даними Youcontrol, кінцевим бенефіціарним власником "АДТ" є Іван Козак, який має прямий вирішальний вплив — 100% права голосу.

Нагадаємо, у Кам’янському виставили на аукціон єдиний майновий комплекс ПрАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив". Стартова ціна лота становить понад 304,9 мільйона гривень, а самі торги відбудуться в межах процедури банкрутства підприємства.

Автор:
Тетяна Ковальчук