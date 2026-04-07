На Прикарпатті продається ресторан панорамного типу за майже два мільйони доларів: деталі

ресторан на Прикарпатті
На продаж виставлено панорамний ресторан / Фото: Іnventure

В Івано-Франківській області на продаж виставили панорамний ресторан, що займає повний 9-й поверх готельного комплексу MÉLIS у селі Яблуниця. Об'єкт розташований на ключовому з’їзді з головної траси на шляху до курорту "Буковель", відстань до якого складає 10 хвилин їзди.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Іnventure.

Технічні характеристики об’єкту

Загальна фактична площа об’єкта становить 779 м², з яких 623 м² є наведеною площею для розрахунку вартості. Основна зала ресторану займає 266,28 м². Інфраструктура включає:

  • дві тераси загальною площею 223 м²;
  • панорамний вид (360°) на Карпатські гори з 9-го поверху;
  • професійну кухню на поверсі площею 64,94 м²; 
  • шість санвузлів; 
  • повну back-of-house зону у підвальному рівні площею 175,26 м², обладнану цехами;
  • окрема складська та холодильна зона;
  • вхід через лобі готелю та ліфт.

Додатково передбачена руфтоп-зона площею 602,58 м² для розміщення бару або івент-майданчика.

Фінансова модель та умови угоди

Комплекс реалізується девелопером NUMO Development у партнерстві з оператором RIBAS Hotels Group.

Сума інвестицій становить $1 869 000, що відповідає вартості $3 000 за 1 м² наведеної площі. При виборі оператора RIBAS Hotels Group діє гібридна модель доходу: фіксований платіж у розмірі $10 за 1 м² на місяць ($74 760 на рік) та 5% від валового доходу закладу. Витрати на ремонт та комплектацію бере на себе орендар. Прогнозована дохідність становить від 8,6% до 11,2% при управлінні мережевим оператором, та до 19,2% річних у разі залучення зовнішнього бренд-шефа або відомої ресторанної мережі.

Предметом угоди є 100% права власності на нерухоме майно. Форма проведення операції — пряма купівля-продаж (asset deal).

Нагадаємо, у центрі Львова на Площі Ринок відкрився новий ресторан McDonald's (МакДональдз). Заклад займає 935 м², створив 80 робочих місць та поєднує сучасний сервіс із збереженням історичних елементів будівлі.

Автор:
Тетяна Ковальчук