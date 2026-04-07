На Прикарпатье продается ресторан панорамного типа почти за два миллиона долларов: детали

В Ивано-Франковской области на продажу был выставлен панорамный ресторан, занимающий полный 9-й этаж гостиничного комплекса MÉLIS в селе Яблуница. Объект расположен на ключевом съезде с главной трассы на пути к курорту Буковель, расстояние до которого составляет 10 минут езды.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

Технические характеристики объекта

Общая фактическая площадь объекта составляет 779 м2, из которых 623 м2 является приведенной площадью для расчета стоимости. Основной зал ресторана занимает 266,28 м². Инфраструктура включает:

две террасы общей площадью 223 м2;



панорамный вид (360°) на Карпатские горы с 9-го этажа ;

профессиональную кухню на этаже площадью 64,94 м2;

шесть санузлов;

полную back-of-house зону в подвальном уровне площадью 175,26 м², оборудованную цехами;

складская и холодильная зона

вход через лобби отеля и лифт.

Дополнительно предусмотрена руфтоп-зона площадью 602,58 м² для размещения бара или ивент-площадки.

Финансовая модель и условия сделки

Комплекс реализуется девелопером NUMO Development по партнерству с оператором RIBAS Hotels Group.

Сумма инвестиций составляет $1,869 млн, что соответствует стоимости $3,000 за 1 м² приведенной площади. При выборе оператора RIBAS Hotels Group действует гибридная модель дохода: фиксированный платеж в размере $10 за 1 м² в месяц ($74 760 в год) и 5% от валового дохода заведения. Расходы по ремонту и комплектации берет на себя арендатор. Прогнозируемая доходность составляет от 8,6% до 11,2% при управлении сетевым оператором и до 19,2% годовых в случае привлечения внешнего бренд-шефа или известной ресторанной сети.

Предметом сделки есть 100% права собственности на недвижимое имущество. Форма проведения сделки – прямая купля-продажа (asset deal).

