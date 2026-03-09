Выручка ООО "Буковель" выросла на 47%: сколько заработали

В 2025 году доход ООО "Буковель" вырос на 47%, а чистая прибыль увеличилась более чем в 2,4 раза. Активы компании превысили 4,3 млрд. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные YouControl.

ООО "Буковель" демонстрирует стремительный рост доходов во время войны, заработав в 2025 году 1,54 млрд грн (+47%) при чистой прибыли 255 млн грн и активах более 4,34 млрд грн.

Согласно финансовым данным, ООО "Буковель" получило:

2025 год: доход 1,54 млрд грн, прибыль 255 млн грн.

2024 год (3 квартала): доход от услуг составил 771,7 млн грн, прибыль - 79 млн грн.

2023 год: доход 730,2 млн. грн., прибыль 60,2 млн. грн.

2022 год: доход 693 млн грн, прибыль 849,9 млн. грн.

Прогноз дохода на 2026 год превышает 2,27 млрд. грн.

Кому принадлежит ООО "Буковель"

Компания была зарегистрирована 5 июля 2016 в Полянице. Основным видом деятельности указано предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Количество работников ООО "Буковель" по состоянию на 31.12.2025 составило 282 человек.

Среди учредителей указываются ООО "Укринвестторгстрой" (66,67%) и Оксана Палица (33,33%). Конечный бенефициар – Оксана Палица, жена нардепа Игоря Палицы. Их сын Захар Палица (гражданин Швейцарии) контролирует 82,5% "Укринвестторгстроя", поэтому фактически семья держит 100% ООО "Буковель".

Оксана Палица также имеет гражданство Швейцарии.

Захар Палица – сын Игоря Палицы, народного депутата Украины (фракция "За будущее"). Игорь Палица известен тем, что является бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского, который находится в СИЗО.

Оксана Палица – бывшая супруга депутата, владелица многочисленных гостиниц и торговых центров.

Игорь Палица не фигурирует в ООО "Буковель" напрямую, но его влияние очевидно: инвестиции в аквапарк "Mavka" (2 млрд грн), гостиницы "Макигор", "Мэджик Хоспиталити", подъемники.

Основную часть дохода Игоря Палицы в 2024 году - 44,1 млн грн из общей суммы 44,6 млн грн - составили дивиденды от ООО "Лук Пойнт", в котором он является совладельцем. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составил всего 5 млн грн.

Кроме ООО "Буковель", в структуру входят связанные компании, генерирующие сотни миллионов гривен дохода ежегодно:

ООО "Макигор",

ООО "Коско",

ООО "Скорзонера-Закарпатье",

ООО "Интерколесо",

ООО "Аквапарк",

ООО "Мегагор",

ООО "Меджик Хоспиталити Буковель".

Также правительство одобрило подписание специального инвестиционного договора для получения компенсации от государства за вложение значительных инвестиций из ООО "Буковель" и ООО "Аквапарк".