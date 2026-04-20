Гарантированный покупатель подал иск в "Укрэнерго" на 1,9 млрд грн

Хозяйственный суд города Киева открыл производство по делу по иску ГП "Гарантированный покупатель" к НЭК "Укрэнерго" о взыскании 1,904 млрд грн. Речь идет о начисленных 3% годовых и инфляционных потерях из-за просрочки платежей по договору поддержки производства электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Еxpro.

Согласно определению суда от 10 апреля 2026 года по делу №910/3274/26, исковые требования состоят из 406,47 млн грн 3% годовых и 1,498 млрд грн инфляционных потерь.

Иск обоснован ненадлежащим выполнением "Укрэнерго" условий договора о предоставлении услуг по увеличению доли производства электроэнергии из альтернативных источников №0414-09051/52/01 от 26 июня 2019 года. Как отмечает истец, компания несвоевременно оплачивала предоставленные услуги.

В материалах дела указано, что основная задолженность, а также предварительно начисленные проценты и инфляционные потери уже были взысканы решением Хозяйственного суда Киева от 1 апреля 2025 по делу №910/15673/23, которое впоследствии оставил в силе Северный апелляционный хозяйственный суд 26 февраля.

Новый иск касается дальнейшего начисления финансовых санкций на сумму непогашенного долга за период после предыдущего решения суда.

Подготовительное заседание по делу назначено на 20 мая.

Отметим, что по состоянию на февраль общая задолженность "Укрэнерго" перед ГарПоком сократилась до 14,7 млрд грн, из которых лишь 0,78 млрд грн приходится на долг за услугу в течение 2025 года.

Автор:
Татьяна Гойденко