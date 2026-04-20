Гарантований покупець подав позов до "Укренерго" на 1,9 млрд грн

Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом ДП "Гарантований покупець" до НЕК "Укренерго" про стягнення 1,904 млрд грн. Йдеться про нараховані 3% річних та інфляційні втрати через прострочення платежів за договором щодо підтримки виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Еxpro.

Згідно з ухвалою суду від 10 квітня 2026 року у справі №910/3274/26, позовні вимоги складаються з 406,47 млн грн 3% річних та 1,498 млрд грн інфляційних втрат.

Позов обґрунтований неналежним виконанням "Укренерго" умов договору про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел №0414-09051/52/01 від 26 червня 2019 року. Як зазначає позивач, компанія несвоєчасно оплачувала надані послуги.

У матеріалах справи вказано, що основна заборгованість, а також попередньо нараховані проценти та інфляційні втрати вже були стягнуті рішенням Господарського суду Києва від 1 квітня 2025 року у справі №910/15673/23, яке згодом залишив у силі Північний апеляційний господарський суд 26 лютого 2026 року.

Новий позов стосується подальшого нарахування фінансових санкцій на суму непогашеного боргу за період після винесення попереднього рішення суду.

Підготовче засідання у справі призначено на 20 травня.

Зауважимо, станом на лютий загальна заборгованість "Укренерго" перед ГарПоком скоротилася до 14,7 млрд грн, з яких лише 0,78 млрд грн припадає на борг за послугу протягом 2025 року.