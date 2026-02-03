Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,97

+0,16

EUR

50,91

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,15

43,05

EUR

51,30

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Борг "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" скоротився до 14,7 млрд грн: деталі розрахунків

ВДЕ, вітрогенерація
У 2025 році розрахунки з виробниками ВДЕ зросли. / Вікіпедія

Загальна заборгованість НЕК "Укренерго" перед ДП "Гарантований покупець" скоротилася до 14,7 млрд грн, з яких лише 0,78 млрд грн припадає на борг за послугу протягом 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це свідчать оновлені дані щодо рівня розрахунків з виробниками електроенергії за "зеленим" тарифом.

У 2025 році українська енергосистема викупила 6 521 тис. МВт·год відновлюваної енергії (ВДЕ). Частки за видами генерації розподілилися наступним чином:

  • енергія сонця — 92,49%; 
  • енергія вітру — 2,81%; 
  • вітроенергія — 2,73%; 
  • гідроенергія — 1,97%.

Суми розрахунків

Загальна сума коштів, виплачених за період 2021–2025 років, склала 54,3 млрд грн. Цей обсяг включає:

  • 46,52 млрд грн за енергію 2025 року; 
  • 4,83 млрд грн за 2024 рік; 
  • 1,58 млрд грн за 2023 рік; 
  • 1,35 млрд грн за 2022 рік; 
  • 0,02 млрд грн за заборгованість 2021 року.

Аналізуючи помісячну динаміку 2025 року, можна побачити, що найнасиченішими виплатами стали липень та серпень із показниками 99,4% та 99,5% відповідно.

Рівень розрахунків

Рівень річних розрахунків за електроенергію з ВДЕ у попередні роки становив:

  • 2025 рік: загальний рівень оплати становить 96,2%. Пікові показники спостерігалися у серпні (99,5%) та липні (99,4%), найнижчий рівень був у грудні (64,4%); 
  • 2024 рік: загальний рівень — 89,3%. Стабільні виплати понад 95% зафіксовані у більшості місяців, окрім травня (61,3%) та червня (69,3%); 
  • 2023 рік: найвищий рівень розрахунків — 99,3%. Протягом року оплати трималися на рівні близько 100%; 
  • 2022 рік: загальний рівень складає 67%. Найнижчі показники спостерігалися у травні (34,7%), а поступове зростання розпочалося з другої половини року, досягнувши 99,2% у грудні.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року "Гарантований покупець" перерахував виробникам ВДЕ майже 414 млн грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук