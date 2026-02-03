Борг "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" скоротився до 14,7 млрд грн: деталі розрахунків

Загальна заборгованість НЕК "Укренерго" перед ДП "Гарантований покупець" скоротилася до 14,7 млрд грн, з яких лише 0,78 млрд грн припадає на борг за послугу протягом 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це свідчать оновлені дані щодо рівня розрахунків з виробниками електроенергії за "зеленим" тарифом.

У 2025 році українська енергосистема викупила 6 521 тис. МВт·год відновлюваної енергії (ВДЕ). Частки за видами генерації розподілилися наступним чином:

енергія сонця — 92,49%;

енергія вітру — 2,81%;

вітроенергія — 2,73%;

гідроенергія — 1,97%.

Суми розрахунків

Загальна сума коштів, виплачених за період 2021–2025 років, склала 54,3 млрд грн. Цей обсяг включає:

46,52 млрд грн за енергію 2025 року;

4,83 млрд грн за 2024 рік;

1,58 млрд грн за 2023 рік;

1,35 млрд грн за 2022 рік;

0,02 млрд грн за заборгованість 2021 року.

Аналізуючи помісячну динаміку 2025 року, можна побачити, що найнасиченішими виплатами стали липень та серпень із показниками 99,4% та 99,5% відповідно.

Рівень розрахунків

Рівень річних розрахунків за електроенергію з ВДЕ у попередні роки становив:

2025 рік: загальний рівень оплати становить 96,2%. Пікові показники спостерігалися у серпні (99,5%) та липні (99,4%), найнижчий рівень був у грудні (64,4%);

2024 рік: загальний рівень — 89,3%. Стабільні виплати понад 95% зафіксовані у більшості місяців, окрім травня (61,3%) та червня (69,3%);

2023 рік: найвищий рівень розрахунків — 99,3%. Протягом року оплати трималися на рівні близько 100%;

2022 рік: загальний рівень складає 67%. Найнижчі показники спостерігалися у травні (34,7%), а поступове зростання розпочалося з другої половини року, досягнувши 99,2% у грудні.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року "Гарантований покупець" перерахував виробникам ВДЕ майже 414 млн грн.