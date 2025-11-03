Запланована подія 2

Держпідприємство "Гарантований покупець" виплатило виробникам ВДЕ ще майже 500 млн грн

зелена енергетика, ВДЕ
Виробники ВДЕ отримали ще майже 500 млн грн. / Depositphotos

В Україні державне підприємство "Гарантований покупець" продовжує підтримувати "зелену" енергетику. 31 жовтня здійснило оплату коштів виробникам виробникам відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) на загальну суму 493,9 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані консалтингової компанії ExPro.

Ці кошти були сплачені за рахунок надходжень від НЕК "Укренерго" як оплата за послугу відповідних періодів.

Виплачена сума була розподілена наступним чином:

  • 247,7 млн грн – оплата за електричну енергію, вироблену за 20 діб жовтня 2025 року; 
  • 246,2 млн грн – оплата за електричну енергію, вироблену у серпні 2025 року.

Після цієї транзакції загальний рівень розрахунку ДП "Гарантований покупець" із виробниками ВДЕ становить:

  • 86,0% – за електричну енергію, вироблену у серпні 2025 року; 
  • 72,4% – за електричну енергію, вироблену за 20 діб жовтня 2025 року.

Про ВДЕ

Відновлювані джерела енергії (ВДЕ) – це такі джерела, які поновлюються природним шляхом. Відновлювальна енергетика — енергетична галузь, що спеціалізується на отриманні та використанні енергії з відновлюваних джерел енергії.

До відновлюваних джерел енергії належать періодичні або сталі потоки енергії, що розповсюджуються в природі і обмежені лише стабільністю Землі як космопланетарного елемента: променева енергія Сонця, вітер, гідроенергія, природна теплова енергія тощо.

Про ДП "Гарантований покупець" 

ДП "Гарантований покупець" – це державне підприємство, створене у 2019 році, яке виконує три ключові функції на ринку електроенергії України:

  • закупівлю електроенергії у виробників з відновлюваних джерел за "зеленим" тарифом;  
  • забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів через механізм ПСО; 
  • організацію аукціонів для відновлюваної генерації.

Нагадаємо, у жовтні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала ДП "Гарантований покупець" на 420 тисяч гривень за підсумками перевірки 2024 року. 

Автор:
Тетяна Ковальчук