Держпідприємство "Гарантований покупець" виплатило виробникам ВДЕ ще майже 500 млн грн
В Україні державне підприємство "Гарантований покупець" продовжує підтримувати "зелену" енергетику. 31 жовтня здійснило оплату коштів виробникам виробникам відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) на загальну суму 493,9 млн грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані консалтингової компанії ExPro.
Ці кошти були сплачені за рахунок надходжень від НЕК "Укренерго" як оплата за послугу відповідних періодів.
Виплачена сума була розподілена наступним чином:
- 247,7 млн грн – оплата за електричну енергію, вироблену за 20 діб жовтня 2025 року;
- 246,2 млн грн – оплата за електричну енергію, вироблену у серпні 2025 року.
Після цієї транзакції загальний рівень розрахунку ДП "Гарантований покупець" із виробниками ВДЕ становить:
- 86,0% – за електричну енергію, вироблену у серпні 2025 року;
- 72,4% – за електричну енергію, вироблену за 20 діб жовтня 2025 року.
Про ВДЕ
Відновлювані джерела енергії (ВДЕ) – це такі джерела, які поновлюються природним шляхом. Відновлювальна енергетика — енергетична галузь, що спеціалізується на отриманні та використанні енергії з відновлюваних джерел енергії.
До відновлюваних джерел енергії належать періодичні або сталі потоки енергії, що розповсюджуються в природі і обмежені лише стабільністю Землі як космопланетарного елемента: променева енергія Сонця, вітер, гідроенергія, природна теплова енергія тощо.
Про ДП "Гарантований покупець"
ДП "Гарантований покупець" – це державне підприємство, створене у 2019 році, яке виконує три ключові функції на ринку електроенергії України:
- закупівлю електроенергії у виробників з відновлюваних джерел за "зеленим" тарифом;
- забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів через механізм ПСО;
- організацію аукціонів для відновлюваної генерації.
Нагадаємо, у жовтні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала ДП "Гарантований покупець" на 420 тисяч гривень за підсумками перевірки 2024 року.