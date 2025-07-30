ДТЕК ВДЕ вперше продав гарантії походження зеленої електроенергії: які переваги отримають покупці

Компанія ДТЕК ВДЕ вперше реалізувала власні гарантії походження електроенергії в Україні. Цей важливий крок сприяє розвитку ринку "зеленої" енергії та декарбонізації вітчизняної економіки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу енергетичної компанії.

"ДТЕК ВДЕ цілеспрямовано і послідовно допомагає декарбонізації української економіки. Ми будуємо нові потужності із залученням іноземних інвестицій та випускаємо гарантії походження для продажу їх на внутрішньому ринку і вуглецеві кредити для реалізації на міжнародних майданчиках", - заявив генеральний директор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев.

За його словами, наразі Україна знаходиться на початковому етапі створення повноцінного ринку гарантій походження, тому його розвиток є важливою передумовою для збільшення використання чистої енергії в економіці

Переваги для покупців та ринку

Купівля гарантій проходження підприємствами є офіційним підтвердженням використання у своїй діяльності саме електроенергії з відновлюваних джерел та екологічної цінності їх продукції.

"Придбати їх в Україні може за бажанням будь яка фізична чи юридична особа на спеціальних електронних майданчиках", — додав Селищев.

Важливо, що покупці гарантій отримують додаткові конкурентні і репутаційні переваги своїх товарів чи послуг та сприяють подальшій розбудові потужностей ВДЕ в Україні.

Довідково

ДТЕК ВДЕ розшифровується як ДТЕК Відновлювана Енергетика. Це дочірня компанія ДТЕК, яка займається розвитком проєктів відновлюваної енергетики в Україні. ДТЕК ВДЕ є одним з найбільших інвесторів у зелену енергетику країни, зокрема, у будівництво вітрових та сонячних електростанцій

Нагадаємо, у квітні ДТЕК ВДЕ оголосила про намір реалізувати в Україні масштабні проєкти зі створення установок зберігання енергії (УЗЕ) загальною потужністю до 500 МВт. У зв’язку з цим компанія ініціювала зміни до трастового договору за єврооблігаціями та умов міжгрупового фінансування й операцій.