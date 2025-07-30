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ДТЭК ВИЭ впервые продал гарантии происхождения зеленой электроэнергии: какие преимущества получат покупатели

ветровая электростанция, работник ДТЭК
ДТЭК впервые впервые продал гарантии происхождения зеленой электроэнергии. / ДТЭК

Компания ДТЭК ВИЭ впервые реализовала собственные гарантии происхождения электроэнергии в Украине. Этот важный шаг способствует развитию рынка "зеленой" энергии и декарбонизации отечественной экономики.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу энергетической компании.

"ДТЭК ВИЭ целенаправленно и последовательно помогает декарбонизации украинской экономики. Мы строим новые мощности с привлечением иностранных инвестиций и выпускаем гарантии происхождения для продажи их на внутреннем рынке и углеродные кредиты для реализации на международных площадках", - заявил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Александр Селищев.

По его словам, Украина находится на начальном этапе создания полноценного рынка гарантий происхождения, поэтому его развитие является важной предпосылкой для увеличения использования чистой энергии в экономике.

Преимущества для покупателей и рынка

Покупка гарантий прохождения предприятиями является официальным подтверждением использования в своей деятельности электроэнергии из возобновляемых источников и экологической ценности их продукции.

"Купить их в Украине может по желанию любое физическое или юридическое лицо на специальных электронных площадках", - добавил Селищев.

Важно, что покупатели гарантий получают дополнительные конкурентные и репутационные преимущества своих товаров или услуг и способствуют дальнейшему развитию мощностей ВИЭ в Украине.

Справочно

ДТЭК ВСЭ расшифровывается как ДТЭК Возобновляемые Источники Энергии. Это дочерняя компания ДТЭК, которая занимается развитием проектов возобновляемой энергетики в Украине. ДТЭК ВИЭ является одним из крупнейших инвесторов в зеленую энергетику страны, в частности, в строительство ветровых и солнечных электростанций

Напомним, в апреле ДТЭК ВИЭ объявила о намерении реализовать в Украине масштабные проекты по созданию установок хранения энергии (УЗЭ) общей мощностью до 500 МВт. В этой связи компания инициировала изменения в трастовый договор по еврооблигациям и условиям межгруппового финансирования и операций.

Автор:
Татьяна Ковальчук