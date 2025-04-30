ДТЭК ВИЭ планирует строительство установок хранения энергии в Украине общей мощностью до 500 МВт

Компания DTEK Renewables Finance BV (ДТЭК ВИЭ) объявила о намерении реализовать в Украине масштабные проекты по созданию установок хранения энергии (УЗЭ) общей мощностью до 500 МВт. В этой связи компания инициировала изменения в трастовый договор по еврооблигациям и условиям межгруппового финансирования и операций.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как говорится в сообщении на Ирландской фондовой бирже, развитие технологий аккумуляторного хранения является ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности Украины на фоне вызовов, с которыми сталкивается энергосистема страны.

В августе 2024 года ряд дочерних компаний ДТЭК ВИЭ принял участие в аукционе на рынке вспомогательных услуг и заключил пятилетние контракты с НЭК "Укрэнерго" на предоставление таких услуг с помощью УЗЭ мощностью 140 МВт.

Первый этап реализации предполагает создание систем аккумуляторного хранения энергии суммарной мощностью 200 МВт, планируемых ввести в эксплуатацию к IV кварталу 2025 года. Для финансирования проекта компании могут привлечь долговые средства в размере до 300 млн евро под обеспечение активов и гарантии материнской компании, а в дальнейшем рефинансировать этот долг через финансовые учреждения.

Также допускается возможность продаж более 50% проектных компаний сторонним инвесторам с целью монетизации стоимости проектов.

Кроме того, ДТЭК ВИЭ рассматривает перспективу реализации дополнительных подобных проектов еще на 300 МВт мощностей хранения энергии в Украине.

Процесс сбора согласия владельцев еврооблигаций стартовал 28 апреля и продлится до утра 9 мая.

Напомним, ДТЭК в партнерстве с американской компанией Fluence реализует в Украине проект по строительству шести energy storage систем мощностью от 20 до 50 МВт, общей мощностью 200 МВт и емкостью 400 МВтч. Общая стоимость проекта составляет 140 млн. евро. Его завершение планируется к октябрю 2025 года.

После ввода в эксплуатацию это будет самая большая система хранения энергии в Восточной Европе, которая будет предоставлять услуги по балансировке частоты и мощности по заказу "Укрэнерго".

В 2024 году компания также успешно договорилась с держателями еврооблигаций на 325 млн евро об отсрочке погашения до 2027 года. Тогда же инвесторы поддержали проект второй очереди ТЭК Тилигульской ВЭС на 384 МВт как критически важный для энергетической стабильности страны.