Energy storage в Украине: новый спецаукцион, лицензии и кредиты

В апреле 2025 г. три компании уже получили лицензии на осуществление деятельности по хранению энергии. Этими новыми лицензиатами стали "УЗЕ Стрый-1" (ОККО), "Зорянская БЭСС" (KNESS), "Запад Сторедж Энерго". Первая и вторая компании были среди победителей на спецаукционе Укрэнерго на 5-летние контракты РПЧ. А основателем "Запад Сторедж Энерго" является Зарина Асадова, владеющая "Интеграл Сторедж", уже ранее получавшая лицензию на хранение энергии.

Спецаукционы "Укрэнерго"

Объекты победителей спецаукционов, которые прошли в августе 2024 года, должны заработать уже до октября этого года. Как отмечали в системном операторе, вспомогательные услуги объектов генерации общей мощностью около 600 МВт приобрела в 2024 году НЭК "Укрэнерго" на долгосрочных спецаукционах. Почти 500 МВт — это услуги новых объектов генерации, которые должны появиться в украинской энергосистеме к октябрю 2025 года (377 МВт) и с 1 января 2026 (около 100 МВт).

Уже 27 мая состоится очередной специальный аукцион вспомогательных услуг на период с 01.12.2026 по 30.11.2031 включительно. Оператор планирует закупить услуги автоматического резерва обновления частоты: от 472 до 550 МВт на загрузку, от 176 до 230 МВт симметричного резерва.

Сейчас в развитии систем накопления энергии и малой генерации, которые являются потенциальными участниками таких спецаукционов, заинтересованы как профильные энергетические компании, так и промышленность, которая расширяет свои сферы деятельности. Заняться СНЕ решил и экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, компания которого АМКУ получила контроль над Знаменской БЭСС в Винницкой области.

Привлечение финансирования

Банковские учреждения активно поддерживают развитие систем накопления энергии. Недавно KNESS и Сбербанк заключили инвестиционное кредитное соглашение на сумму 9,6 млн. евро на один из проектов УЗЕ. К соглашению присоединен и Европейский банк реконструкции и развития. Проект предусматривает строительство и подключение к сети УЗЭ в пределах гарантированного права предоставлять услуги первичного регулирования частоты (РПЧ) в объеме 25 МВт и вторичного регулирования частоты (аРВЧс) в объеме 5 МВт по результатам выигранного спецаукциона на закупку вспомогательных услуг. В общей сложности, KNESS сейчас работает над 7 проектами e nergy storage.

Большим соглашением стала финансовая поддержка энергосистемы Украины от Всемирного банка на $70 млн. Финансирование будет направлено на системы хранения энергии для "Укргидроэнерго". Ранее, в 2021 году, в государственной компании заявляли о намерениях установить 197 МВт литий-ионных систем накопления энергии. Также для питания собственных нужд ГЭС и ГАЭС и для зарядки систем накопления будет установлено 63,9 МВт солнечных фотоэлектрических станций. Тогда было подписано соглашение с Международным банком реконструкции и развития. Очевидно, что война внесла свои коррективы в эти проекты.

Батарейки и солнечная генерация

Как отмечал Сергей Кравчук, директор трейдинга и поставок электроэнергии группы компаний KNESS, в интервью для ExPro , на сегодняшний день доходность и окупаемость инвестиций в реализацию СЭС+УЗЕ лучше, чем " традиционного" строительства СЭС для работы в рынок. Подтверждение этому и тенденция к падению цен на спотовых рынках на дневные часы, на европейских и украинских рынках.

Средние почасовые цены на РДН в ОЭС Украины за 1-28 апреля 2025, грн/МВт-час

Источник: АО "Оператор рынка"

Самая низкая цена на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" наблюдается на "дневные" часы, в среднем 1000-2000 грн/МВт-час.