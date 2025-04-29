Energy storage в Україні: новий спецаукціон, ліцензії та кредити

У квітні 2025 року три компанії вже отримали ліцензії на здійснення діяльності зі зберігання енергії. Цими новими ліцензіатами стали "УЗЕ Стрий-1" (ОККО), "Зорянська БЕСС" (KNESS), "Захід Сторедж Енерго". Перша та друга компанії були серед переможців на спецаукціоні "Укренерго" на 5-річні контракти РПЧ. А засновником "Захід Сторедж Енерго" є Заріна Асадова, яка володіє "Інтеграл Сторедж", яка вже раніше отримувала ліцензію на зберігання енергії.

Спецаукціони "Укренерго"

Об’єкти переможців спецаукціонів, які відбулись у серпні 2024 року, мають запрацювати вже до жовтня цього року. Як зазначали в системному операторі, допоміжні послуги об’єктів генерації загальною потужністю близько 600 МВт придбала у 2024-му році НЕК "Укренерго" на довгострокових спецаукціонах. Майже 500 МВт із них — це послуги нових об’єктів генерації, що мають з’явитись в українській енергосистемі до жовтня 2025 року (377 МВт) та з 1 січня 2026 (близько 100 МВт).

Вже 27 травня відбудеться черговий спеціальний аукціон на допоміжні послуги на період з 01.12.2026 по 30.11.2031 включно. Оператор планує закупити послуги автоматичного резерву відновлення частоти: від 472 до 550 МВт на завантаження, від 176 до 230 МВт симетричного резерву.

Наразі у розбудові систем накопичення енергії та малої генерації, які є потенційними учасниками таких спецаукціонів зацікавлені як профільні енергетичні компанії, так і промисловість, яка розширює свої сфери діяльності. Зайнятися СНЕ вирішив і екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, компанія якого АМКУ отримати контроль над Знаменською БЕСС у Вінницькій області.

Залучення фінансування

Банківські установи активно підтримують розвиток систем накопичення енергії. Нещодавно KNESS та Ощадбанк уклали інвестиційну кредитну угоду на суму 9,6 млн євро на один з проєктів УЗЕ. До угоди долучений і Європейський банк реконструкції і розвитку. Проєкт передбачає будівництво та приєднання до мережі УЗЕ в межах гарантованого права надавати послуги первинного регулювання частоти (РПЧ) в обсязі 25 МВт та вторинного регулювання частоти (аРВЧс) в обсязі 5 МВт за результатами виграного спецаукціону на закупівлю допоміжних послуг. Загалом, KNESS зараз працює над 7 проєктами energy storage.

Великою угодою стала фінансова підтримка енергосистеми України від Світового банку на $70 млн. Фінансування буде спрямоване на системи зберігання енергії для «Укргідроенерго». Раніше, у 2021 році, в державній компанії заявляли про наміри встановити 197 МВт літій-іонних систем накопичення енергії. Також, для живлення власних потреб ГЕС і ГАЕС та для зарядження систем накопичення буде встановлено 63,9 МВт сонячних фотоелектричних станцій. Тоді були підписані угоди з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Вочевидь, війна внесла свої корективи у ці проєкти.

Батарейки та сонячна генерація

Як зазначав Сергій Кравчук, директор трейдингу та постачання електроенергії групи компаній KNESS, в інтервʼю для ExPro, на сьогодні дохідність і окупність інвестицій у реалізацію СЕС+УЗЕ є кращою, від "традиційного" будівництва СЕС для роботи в ринок. Підтвердження цьому і є тенденція до падіння цін на спотових ринках на денні години, на європейських та українських ринках.

Середні погодинні ціни на РДН в ОЕС України за 1-28 квітня 2025, грн/МВт-год

Джерело: АТ "Оператор ринку"

Найнижча ціна на електроенергію на ринку "на добу наперед" наразі спостерігається на "денні" години, в середньому 1000-2000 грн/МВт-год. Подекуди ціни опускаються до 60-70-80 грн/МВт-год. Системи накопичення енергії могли б допомогти у цій ситуації та стабілізувати цінові показники.