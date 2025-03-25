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ДТЭК получил 11 млн евро от Франции для строительства первой в Украине цифровой подстанции
ДТЭК получил от французского правительства 11 миллионов евро грантовых средств на реализацию проекта первой в Украине цифровой подстанции. Проект стоимостью 15 миллионов евро будет реализован по технологии GE Vernova. Общая стоимость проекта составляет 15 миллионов евро, из которых 4 миллиона евро – собственные инвестиции компании.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
После ввода в эксплуатацию подстанция обеспечит стабильное и эффективное электроснабжение для более чем 65 тысяч домохозяйств и предприятий в одном из пострадавших от войны регионов Украины.
По словам гендиректора компании Максима Тимченко, эта цифровая подстанция – это не просто инфраструктурный объект. Она станет основой восстановления экономики, обеспечения энергетической независимости и углубления сотрудничества между Украиной и Францией.
Критически важный объект
Проект цифровой подстанции входит в перечень по 19 важным энергетическим инициативам, которые были одобрены в Париже. Финансирование осуществляется из "Фонда для Украины" на 200 миллионов евро, созданного по соглашению между Украиной и Францией для восстановления важной инфраструктуры, включая энергетику.
В рамках проекта "Сети будущего", направленного на модернизацию распределительных сетей Украины по технологиям Smart Grid, цифровая подстанция станет важным компонентом. Этот проект критически важен для экономического восстановления Украины после войны и обеспечения ее долгосрочной энергетической безопасности.
В компании добавили, что подготовительные работы для подстанции уже начаты, а полное строительство планируется начать в третьем квартале 2025 года.
Напомним, ДТЭК планирует объявить о заключении соглашения по импорту сжиженного природного газа (СПГ). В настоящее время компания через свое трейдинговое подразделение ведет переговоры с несколькими продавцами по заключению двухлетнего контракта на поставку газа. При этом большинство потенциальных партнеров находятся в США.