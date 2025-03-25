ДТЭК получил 11 млн евро от Франции для строительства первой в Украине цифровой подстанции

ДТЭК получил от французского правительства 11 миллионов евро грантовых средств на реализацию проекта первой в Украине цифровой подстанции. Проект стоимостью 15 миллионов евро будет реализован по технологии GE Vernova. Общая стоимость проекта составляет 15 миллионов евро, из которых 4 миллиона евро – собственные инвестиции компании.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

После ввода в эксплуатацию подстанция обеспечит стабильное и эффективное электроснабжение для более чем 65 тысяч домохозяйств и предприятий в одном из пострадавших от войны регионов Украины.

По словам гендиректора компании Максима Тимченко, эта цифровая подстанция – это не просто инфраструктурный объект. Она станет основой восстановления экономики, обеспечения энергетической независимости и углубления сотрудничества между Украиной и Францией.

Критически важный объект

Проект цифровой подстанции входит в перечень по 19 важным энергетическим инициативам, которые были одобрены в Париже. Финансирование осуществляется из "Фонда для Украины" на 200 миллионов евро, созданного по соглашению между Украиной и Францией для восстановления важной инфраструктуры, включая энергетику.

В рамках проекта "Сети будущего", направленного на модернизацию распределительных сетей Украины по технологиям Smart Grid, цифровая подстанция станет важным компонентом. Этот проект критически важен для экономического восстановления Украины после войны и обеспечения ее долгосрочной энергетической безопасности.

В компании добавили, что подготовительные работы для подстанции уже начаты, а полное строительство планируется начать в третьем квартале 2025 года.

Напомним, ДТЭК планирует объявить о заключении соглашения по импорту сжиженного природного газа (СПГ). В настоящее время компания через свое трейдинговое подразделение ведет переговоры с несколькими продавцами по заключению двухлетнего контракта на поставку газа. При этом большинство потенциальных партнеров находятся в США.