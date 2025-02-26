Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

+0,03

EUR

43,79

+0,14

Наличный курс:

USD

41,75

41,67

EUR

44,00

43,85

Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ДТЭК Ахметова планирует заключить соглашения на поставку сжиженного газа

LNG
Фото: Freepik

Крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК Рината Ахметова планирует в течение следующих двух месяцев объявить о заключении соглашения по импорту сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко, пишет Bloomberg.

По его словам, в настоящее время ДТЭК через свое трейдинговое подразделение ведет переговоры с несколькими продавцами по заключению двухлетнего контракта на поставку газа. При этом большинство потенциальных партнеров находятся в США.

Компания также обсуждает сделки сроком на 10-20 лет с поставщиками, среди которых есть производители Ближнего Востока. Тимченко отказался назвать контрагентов, отметив, что некоторые переговоры на начальной стадии.

"Мы стремимся строить среднесрочный и долгосрочный бизнес. Мы хотим, чтобы Украина была поставщиком газа с хранилищами газа", — подчеркнул глава ДТЭК.

Он добавил, что компания ориентируется на импорт одного груза в месяц, что было бы "успехом" для новичка на рынке. В прошлом году компания подписала   предварительное соглашение с американской компанией Venture Global LNG Inc. по поставкам с завода в Луизиане.

В декабре ДТЭК доставил в Украину первый груз СПГ из США из-за импортного терминала в Греции. У Украины нет собственных мощностей, поэтому компания использовала свопы для закачки газа из европейской системы.

ДТЭК также рассматривает возможность использования терминалов в Польше, Литве, Хорватии и Германии.

Автор:
Светлана Манько