ДТЭК Ахметова планирует заключить соглашения на поставку сжиженного газа

Крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК Рината Ахметова планирует в течение следующих двух месяцев объявить о заключении соглашения по импорту сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко, пишет Bloomberg.

По его словам, в настоящее время ДТЭК через свое трейдинговое подразделение ведет переговоры с несколькими продавцами по заключению двухлетнего контракта на поставку газа. При этом большинство потенциальных партнеров находятся в США.

Компания также обсуждает сделки сроком на 10-20 лет с поставщиками, среди которых есть производители Ближнего Востока. Тимченко отказался назвать контрагентов, отметив, что некоторые переговоры на начальной стадии.

"Мы стремимся строить среднесрочный и долгосрочный бизнес. Мы хотим, чтобы Украина была поставщиком газа с хранилищами газа", — подчеркнул глава ДТЭК.

Он добавил, что компания ориентируется на импорт одного груза в месяц, что было бы "успехом" для новичка на рынке. В прошлом году компания подписала предварительное соглашение с американской компанией Venture Global LNG Inc. по поставкам с завода в Луизиане.

В декабре ДТЭК доставил в Украину первый груз СПГ из США из-за импортного терминала в Греции. У Украины нет собственных мощностей, поэтому компания использовала свопы для закачки газа из европейской системы.

ДТЭК также рассматривает возможность использования терминалов в Польше, Литве, Хорватии и Германии.