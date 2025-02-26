ДТЕК Ахметова планує укласти угоди на постачання скрапленого газу

Найбільша приватна енергетична компанія України ДТЕК Ріната Ахметова планує протягом наступних двох місяців оголосити про укладення угоди щодо імпорту скрапленого природного газу (СПГ).

Про це повідомив генеральний директор компанії Максим Тимченко, пише Bloomberg.

За його словами, наразі ДТЕК через свій трейдинговий підрозділ веде переговори з кількома продавцями щодо укладення дворічного контракту на поставку газу. При цьому більшість потенційних партнерів знаходяться в США.

Компанія також обговорює угоди строком на 10-20 років з постачальниками, серед яких є виробники з Близького Сходу. Тимченко відмовився назвати контрагентів, зазначивши, що деякі переговори ще на початковій стадії.

"Ми прагнемо будувати середньостроковий і довгостроковий бізнес. Ми хочемо, щоб Україна була постачальником газу зі сховищами газу", - наголосив очільник ДТЕК.

Він додав, що компанія орієнтується на імпорт одного вантажу на місяць, що було б "успіхом" для новачка на ринку. Минулого року компанія підписала попередню угоду з американською компанією Venture Global LNG Inc. щодо поставок із заводу в Луїзіані.

У грудні ДТЕК доставив в Україну перший вантаж СПГ із США через імпортний термінал у Греції. Україна не має власних потужностей, тому компанія використовувала свопи для закачування газу з європейської системи.

ДТЕК також розглядає можливість використання терміналів у Польщі, Литві, Хорватії та Німеччині.