ДТЕК отримав першу партію скрапленого газу зі США

Енергохолдинг ДТЕК, що належить Рінату Ахметову, 27 грудня отримав першу партію скрапленого газу зі США. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Партія приблизно 100 млн кубометрів газу або 1 ТВт-год енергії на борту "Gaslog Savannah" прибула в СПГ-термінал Ревітуса(Греція) в п’ятницю зранку. D.TRADING, європейська торгова дочірня компанія ДТЕК, викупила весь вантаж. Працюючи разом з грецькими та іншими партнерами, СПГ буде регазифіковано та передаватиметься через газові мережі Європейського Союзу та України.

"Ця поставка є частиною більш глобальних заходів, спрямованих на посилення енергетичної безпеки України та Європи шляхом зменшення залежності від російського газу. Поставка відбудеться за кілька днів до того, як Україна припинить дію угоди про транзит російського газу до Європейського Союзу через свою територію", — сказано в повідомленні.

D.TRADING очікує, що п’ятничний вантаж буде першим з низки таких поставок зі США, і прагне розширити свою діяльність у сфері СПГ на північну частину Європи та Балтію.

D.TRADING везе свій перший вантаж через Грецію через пов'язані з війною обмеження на транзит СПГ Чорним морем та безпосередньо до України. Замість цього компанія буде використовувати регазифікаційні термінали, такі як Ревітуса, разом з транскордонними трубопроводами, такими як ініціатива "Вертикальний коридор", за допомогою якого відбувається транспортування газу між Грецією, Болгарією, Румунією, Угорщиною, Словаччиною, Молдовою та Україною.

Додамо, що у червні D.Trading підписала 20-річний контракт з Venture Global на постачання до 2 млн тонн скрапленого газу (2,72 млрд кубометрів) на рік.

Однак цього року, ймовірно, буде здійснено постачання лише одного танкера, але наступного року обсяги, як очікується, зростуть. Наразі також не уточнено, в який європейський порт буде відправлено СПГ для D.Trading.

ЄС готовий до відмови від російського газу, який іде транзитом через Україну

Додамо, Євросоюз готовий до відмови від російського природного газу, який іде транзитом через Україну, після завершення чинного контракту в грудні нинішнього року. Нагадаємо, контракт на транзит газу з "Газпромом" спливає наприкінці цього року. Україна неодноразово заявляла, що не продовжуватиме його.

Однак, на цей час імпорт Євросоюзом російського газу "все ще вражаючий", хоча й упав з 45% у 2021 році до 18% у червні 2024 року, тоді як імпорт від надійних партнерів, як-от Норвегія і США, збільшився.