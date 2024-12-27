ДТЭК получил первую партию сжиженного газа из США

Энергохолдинг ДТЭК, принадлежащий Ринату Ахметову, 27 декабря получил первую партию сжиженного газа из США.

Партия примерно 100 млн кубометров газа или 1 ТВт-ч энергии на борту "Gaslog Savannah" прибыла в СПГ-терминал Ревитуса(Греция) в пятницу утром. D.TRADING, европейская торговая дочерняя компания ДТЭК, выкупила весь груз. Работая вместе с греческими и другими партнерами, СПГ будет регазифицировано и передаваться через газовые сети Европейского Союза и Украины.

"Эта поставка является частью более глобальных мер, направленных на усиление энергетической безопасности Украины и Европы путем уменьшения зависимости от российского газа. Поставка состоится за несколько дней до того, как Украина прекратит действие соглашения о транзите российского газа в Европейский Союз через свою территорию", — сказано в сообщении.

D.TRADING ожидает, что пятничный груз будет первым из ряда таких поставок из США и стремится расширить свою деятельность в сфере СПГ на северную часть Европы и Балтию.

D.TRADING везет свой первый груз через Грецию из-за связанных с войной ограничений на транзит СПГ по Черному морю и непосредственно в Украину Вместо этого компания будет использовать регазификационные терминалы, такие как Ревитуса, вместе с трансграничными трубопроводами, такими как инициатива "Вертикальный коридор", с помощью которого происходит транспортировка газа между Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Словакией, Молдовой и Украиной.

Добавим, что в июне D.Trading подписала 20-летний контракт с Venture Global на поставку до 2 млн. тонн сжиженного газа (2,72 млрд. кубометров) в год.

Однако в этом году, вероятно, будут осуществлены поставки только одного танкера, но в следующем году объемы, как ожидается, возрастут. В настоящее время также не уточнено, в какой европейский порт будет отправлен СПГ для D.Trading.

ЕС готов к отказу от российского газа, идущего транзитом через Украину

Добавим, Евросоюз готов к отказа от российского природного газа, идущего транзитом через Украину, после завершения действующего контракта в декабре нынешнего года. Напомним, контракт на транзит газа с "Газпромом" истекает в конце этого года. Украина неоднократно заявляла, что не будет продолжать его .

Однако, в настоящее время импорт Евросоюзом российского газа "все еще поразителен", хотя и упал с 45% в 2021 году до 18% в июне 2024 года, тогда как импорт от надежных партнеров, таких как Норвегия и США, увеличился.