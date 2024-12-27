- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
ДТЭК получил первую партию сжиженного газа из США
Энергохолдинг ДТЭК, принадлежащий Ринату Ахметову, 27 декабря получил первую партию сжиженного газа из США.
Партия примерно 100 млн кубометров газа или 1 ТВт-ч энергии на борту "Gaslog Savannah" прибыла в СПГ-терминал Ревитуса(Греция) в пятницу утром. D.TRADING, европейская торговая дочерняя компания ДТЭК, выкупила весь груз. Работая вместе с греческими и другими партнерами, СПГ будет регазифицировано и передаваться через газовые сети Европейского Союза и Украины.
"Эта поставка является частью более глобальных мер, направленных на усиление энергетической безопасности Украины и Европы путем уменьшения зависимости от российского газа. Поставка состоится за несколько дней до того, как Украина прекратит действие соглашения о транзите российского газа в Европейский Союз через свою территорию", — сказано в сообщении.
D.TRADING ожидает, что пятничный груз будет первым из ряда таких поставок из США и стремится расширить свою деятельность в сфере СПГ на северную часть Европы и Балтию.
D.TRADING везет свой первый груз через Грецию из-за связанных с войной ограничений на транзит СПГ по Черному морю и непосредственно в Украину Вместо этого компания будет использовать регазификационные терминалы, такие как Ревитуса, вместе с трансграничными трубопроводами, такими как инициатива "Вертикальный коридор", с помощью которого происходит транспортировка газа между Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Словакией, Молдовой и Украиной.
Добавим, что в июне D.Trading подписала 20-летний контракт с Venture Global на поставку до 2 млн. тонн сжиженного газа (2,72 млрд. кубометров) в год.
Однако в этом году, вероятно, будут осуществлены поставки только одного танкера, но в следующем году объемы, как ожидается, возрастут. В настоящее время также не уточнено, в какой европейский порт будет отправлен СПГ для D.Trading.
ЕС готов к отказу от российского газа, идущего транзитом через Украину
Добавим, Евросоюз готов к отказа от российского природного газа, идущего транзитом через Украину, после завершения действующего контракта в декабре нынешнего года. Напомним, контракт на транзит газа с "Газпромом" истекает в конце этого года. Украина неоднократно заявляла, что не будет продолжать его .
Однако, в настоящее время импорт Евросоюзом российского газа "все еще поразителен", хотя и упал с 45% в 2021 году до 18% в июне 2024 года, тогда как импорт от надежных партнеров, таких как Норвегия и США, увеличился.