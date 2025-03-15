Россия атаковала энергетические объекты ДТЭК в Днепропетровской и Одесской областях

В ночь на 15 марта российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре ДТЭК в Днепропетровской и Одесской областях.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

В результате обстрелов часть жителей этих регионов осталась без электроснабжения.

Повреждения энергетических объектов существенны, однако ремонтные бригады уже работают на местах. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Кроме энергетики, ночью россияне атаковали железную дорогу в Запорожской и Днепропетровской областях, из-за чего ряд поездов задерживается.

Также в Одесской области враг атаковал критическую инфраструктуру, жилой дом, магазин и автомобили. Пострадал один человек.

Напомним, 7 марта были атакованы объекты газодобычи компании ДТЭК в Полтавской области. Также российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре ДТЭК в Одесской области. Был поврежден уже шестой энергообъект за последние две недели.