В результате атаки РФ повреждены производственные мощности "Нафтогаза"

7 марта армия РФ нанесла массированный удар по объектам Группы "Нафтогаз". Повреждены производственные мощности, обеспечивающие добычу газа.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Там напомнили, что это уже семнадцатая комбинированная атака на объекты газотранспортной инфраструктуры "Нафтогаза".

Какие последствия

Как сообщил глава "Нафтогаза" Роман Чумак, повреждены производственные мощности, обеспечивающие добычу газа. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Пока идет ликвидация последствий обстрела и оценка повреждений. Группа Нафтогаз принимает все необходимые меры для возобновления работы мощностей, которые были атакованы врагом. Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы страна была с газом", — подчеркнул Чумак.

Напомним, 7 марта армия РФ нанесла массированный удар по энергетической и газовой инфраструктуре в разных регионах Украины.

Атаки на газовую инфраструктуру

20 февраля, армия РФ снова произвела очередной массированный ракетно-дроновый обстрел украинской газовой инфраструктуры.

11 февраля российская оккупационная армия запустила по территории Украины ударные беспилотники и крылатые ракеты. В результате атаки повреждения получили объекты " Нафтогаза " в Полтавской области.

Также 11 февраля утром во время ракетного удара было попадание по объекту газодобычи ДТЭК в Полтавской области.

А 15 января армия в результате ракетных ударов РФ получили повреждения объекты "Нафтогаза" на Львовщине.

Заметим, в этом отопительном сезоне Украина могла бы обойтись без импорта газа, но из-за атак РФ, по оценкам Reuters, было потеряно 40% собственной добычи голубого топлива.