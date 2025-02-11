Газодобывающий объект ДТЭК подвергся атаке и прекратил работу: что известно

11 февраля утром во время ракетного удара было попадание по объекту газодобычи ДТЭК в Полтавской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания сообщила, что объект газодобычи пока не работает из-за последствий ракетного удара.

Специалисты уже приступили к оценке масштабов разрушений и повреждений, чтобы определить объем необходимых восстановительных работ.

Ведутся мероприятия по фиксации повреждений, после чего будет принято решение о дальнейших действиях.

Напомним, сегодня, 11 февраля, российская оккупационная армия запустила по территории Украины ударные беспилотники и крылатые ракеты. В результате атаки повреждения получили объекты " Нафтогаза " в Полтавской области.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов обесточена одна из двух линий питания временно оккупированной Запорожской АЭС. В настоящее время станция соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи, в случае отключения которой состоится очередной полный блекаут.

Об энергетическом секторе и войне

Операторы системы распределения ДТЭК Сети в 2024 году восстановили и модернизировали 14,1 тыс. км линий электропередачи и более 6 тыс. энергообъектов, что на 80% превышает результаты 2023 года.

Несмотря на войну, энергетический сектор в Украине продолжает привлекать инвестиции, в частности, в возобновляемые источники энергии. Инвестиции поддерживаются международными партнерами и государственными гарантиями. Возможно развитие сектора в условиях войны и экономической нестабильности, читайте в материале Delo.ua.