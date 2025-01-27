Инвестиции в энергетику во время войны: развивается ли сектор

Компания ДТЭК в январе этого года объявила о крупнейших инвестициях в украинский энергетический сектор во время войны. Частный холдинг обнародовал планы увеличения мощности Тилигульской ветроэлектростанции стоимостью 450 миллионов евро после заключения соглашения с кредиторами о финансировании на приобретение 64 ветровых турбин у Vestas. В целом станция будет иметь 500 МВт. Напомним, ДТЭК запустил первую очередь Тилигульской ВЭС в Николаевской области в мае 2023-го года. Большая часть очереди была уже достроена во время полномасштабной войны. Станция полностью вышла из балансирующей группы "Гарантированного покупателя" (фактически из-под "зеленого" тарифа) и работает на свободном рынке.

На достройку второй очереди холдинг Ахметова привлекает 370 млн. евро кредитных средств, обеспеченных гарантиями государственного Экспортно-инвестиционного фонда Дании (EIFO). Остальные около 70 млн евро ДТЭК будет финансировать собственными средствами. Завершение строительства крупнейшей в восточной Европе ВЭС запланировано на конец 2026 года.

Это соглашение демонстрирует готовность европейских институтов предоставлять финансирование для энергетических проектов в Украине. Несмотря на войну и множество других факторов (политических, рыночных и т.п.) такие инвестиции возможны и крайне необходимы.

Ранее о готовности инвесторов строить новые объекты указывали и аукционы на вспомогательные услуги по 5-летним контрактам, проводившимся в "Укрэнерго" в прошлом году. Уже в этом году системный оператор проводит конкурс на строительство генерирующих мощностей высокоманевренной генерации. Первоочередной потребностью, определенной решением Минэнерго, 700 МВт. По условиям конкурса, 500 МВт будет распределяться для областей І-го приоритета, 200 МВт – для областей ІІ-го приоритета. Максимальный срок строительства новых объектов – конец 2027 года.

Источник: НЭК "Укрэнерго"

Подача заявок по этому конкурсу осуществляется до 28 февраля, а в начале апреля будет раскрытие предложений первого (квалификационного) этапа конкурса.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в 2024 году было присоединено 233 генерационных установки установленной мощностью более 830 МВт. Преимущественно речь идет о газовой генерации, а именно газотурбинных, газопоршневых и когенерационных установках. Эта цифра дискуссионна, и как экспертное сообщество, так и причастные к энергетике чиновники указывают, что фактически же новая установленная мощность меньше. Но в любом случае можно указать развитие новых объектов. В правительстве ожидают, что в 2025 году будет установлено еще почти 900 МВт мощности объектов распределенной генерации.

В то же время на украинском рынке электроэнергии, к сожалению, не теряет актуальности проблема долгов. По данным НЭК "Укрэнерго", задолженность перед оператором на балансирующем рынке уже превысила 35 млн. грн. "Зеленый" тариф в 2024 году фактически был профинансирован лишь на 80%, долг ОСП перед "Гарантированным покупателем" за Услугу ВИЭ на конец года составил 22 млрд грн.

Рыночная ситуация является одним из решающих факторов потенциальных инвесторов. И текущее состояние стало одной из причин низкой заинтересованности с их стороны – поэтому установленная мощность ВЭС в 2024 году составила всего 20 МВт. Также вопрос страхования инвестиций в условиях войны хеджирования рисков является также одним из наиболее болезненных для инвесторов.