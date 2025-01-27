Інвестиції в енергетику під час війни: чи розвивається сектор

Компанія ДТЕК у січні цього року оголосила про найбільші інвестиції в український енергетичний сектор під час війни. Приватний холдинг оприлюднив плани щодо збільшення потужності Тилігульської вітроелектростанції вартістю 450 мільйонів євро після укладання угоди з кредиторами про фінансування на придбання 64 вітрових турбін у Vestas. Загалом, станція матиме 500 МВт. Нагадаю, ДТЕК запустив першу чергу Тилігульської ВЕС в Миколаївській області в травні 2023-го року. Більшу частину черги було вже добудовано під час повномасштабної війни. Станція повністю вийшла з балансуючої групи "Гарантованого покупця" (фактично з-під "зеленого" тарифу) та працює у вільному ринку.

На добудову другої черги холдинг Ахметова залучає 370 млн євро кредитних коштів, забезпечених гарантіями державного Експортно-інвестиційного фонду Данії (EIFO). Решту, близько 70 млн євро, ДТЕК фінансуватиме власними коштами. Завершення будівництва найбільшої в східній Європі ВЕС заплановано на кінець 2026-го року.

Ця угода демонструє готовність європейських інституцій надавати фінансування для енергетичних проєктів в Україні. Попри війну та безліч інших факторів (політичних, ринкових тощо) такі інвестиції є можливими і вкрай потрібними.

Раніше про готовність інвесторів будувати нові обʼєкти вказували і аукціони на допоміжні послуги за 5-річними контрактами, які проводили в "Укренерго" минулого року. Вже цьогоріч системний оператор проводить конкурс на будівництво генеруючих потужностей високоманевреної генерації. Першочерговою потребою, визначеною рішенням Міненерго, є 700 МВт. За умовами конкурсу, 500 МВт буде розподілятись для областей І-го пріоритету, 200 МВт – для областей ІІ-го пріоритету. Максимальний строк будівництва нових обʼєктів – кінець 2027-го року.

Джерело: НЕК "Укренерго"

Подання заявок за цим конкурсом здійснюється до 28 лютого, а на початку квітня буде розкриття пропозицій першого (кваліфікаційного) етапу конкурсу.

За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, у 2024 році було приєднано 233 генераційні установки встановленою потужністю понад 830 МВт. Переважно мова йде про газову генерацію, а саме газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки. Ця цифра є дискусійною, і як експертна спільнота, так і дотичні до енергетики посадовці вказують, що фактично ж нова встановлена потужність є меншою. Але у будь-якому випадку можна вказати на розвиток нових обʼєктів. В уряді очікують, що у 2025-му році буде встановлено ще майже 900 МВт потужності об’єктів розподіленої генерації.

Водночас, на українському ринку електроенергії, на жаль, не втрачає актуальності проблема боргів. За даними НЕК "Укренерго", заборгованість перед оператором на балансуючому ринку вже перевищила 35 млн грн. "Зелений" тариф у 2024-му році фактично був профінансований лише на 80%, борг ОСП перед "Гарантованим покупцем" за Послугу ВДЕ на кінець року склав 22 млрд грн.

Ринкова ситуація є одним із вирішальних факторів для потенційних інвесторів. І поточний стан став однією з причин низької зацікавленості з їх боку – тому встановлена потужність ВЕС у 2024-му році склала лише 20 МВт. Також, питання страхування інвестицій в умовах війни хеджування ризиків є також одним із найбільш болючих для інвесторів.