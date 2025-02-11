Газовидобувний об'єкт ДТЕК зазнав атаки та припинив роботу: що відомо

11 лютого вранці під час ракетного удару було влучання по об'єкту газовидобутку ДТЕК у Полтавській області.

Про це інформує пресслужба компанії.

Компанія повідомила, що об'єкт газовидобутку наразі не працює через наслідки ракетного удару.

Фахівці вже розпочали оцінку масштабів руйнувань і пошкоджень, щоб визначити обсяг необхідних відновлювальних робіт.

Ведуться заходи з фіксації пошкоджень, після чого буде ухвалено рішення щодо подальших дій.

Нагадаємо, сьогодні, 11 лютого російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники та крилаті ракети. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали обʼєкти “ Нафтогазу ” у Полтавській області.

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено одну з двох ліній живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Наразі станція з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі, у разі відключення якої відбудеться черговий повний блекаут.

Про енергетичний сектор і війну

Оператори системи розподілу "ДТЕК Мережі" у 2024 році відновили та модернізували 14,1 тис. км ліній електропередачі й понад 6 тис. енергооб’єктів, що на 80% перевищує результати 2023 року.

Попри війну, енергетичний сектор в Україні продовжує залучати інвестиції, зокрема у відновлювальні джерела енергії. Інвестиції підтримуються міжнародними партнерами та державними гарантіями. Чи можливий розвиток сектора в умовах війни та економічної нестабільності, читайте у матеріалі Delo.ua.