Торік ДТЕК оновив на 80% більше ліній електропередач та енергооб’єктів, ніж у 2023 році

Оператори системи розподілу "ДТЕК Мережі" у 2024 році відновили та модернізували 14,1 тис. км ліній електропередачі й понад 6 тис. енергооб’єктів, що на 80% перевищує результати 2023 року.

Про це інформує пресслужба компанії.

Які роботи виконані

Енергооб’єкти та електролінії потребують постійного обслуговування. Особливо мережі зношуютьcя через перевантаження, що трапляються під час застосування графіків відключень, зазначають в пресслужбі.

Щоб попередити можливі аварії та створити додатковий ресурс для споживання електроенергії, енергетики ОСР "ДТЕК Мережі" :

відремонтували 13,8 тис. км ліній електропередачі різного класу напруги;

полагодили 5,8 тис. високовольтних підстанцій, розподільчих та трансформаторних пунктів;

розчистили від чагарників майже 10 тис. км трас під лініями електропередачі, щоб попередити обрив проводів під час негоди.

У 2024 році в рамках інвестиційної програми "ДТЕК Мережі" оновлено понад 350 км електроліній та зміцнено понад 350 підстанцій, що покращило електропостачання для 450 тисяч родин.

Також встановлено 213 тисяч розумних лічильників, які автоматично передають покази та дозволяють економити до 50% на нічному споживанні електроенергії.

"У 2024 році ОСР "ДТЕК Мережі" вклали понад 4,5 млрд гривень у рамках ремонтної та інвестиційної програм", – зазначила Аліна Бондаренко, генеральна директорка ДТЕК Мережі.

Попри війну, енергетичний сектор в Україні продовжує залучати інвестиції, зокрема у відновлювальні джерела енергії. Інвестиції підтримуються міжнародними партнерами та державними гарантіями. Чи можливий розвиток сектора в умовах війни та економічної нестабільності, читайте у матеріалі Delo.ua.