В прошлом году ДТЭК обновил на 80% больше линий электропередач и энергообъектов, чем в 2023 году

Операторы системы распределения "ДТЭК Сети" в 2024 году восстановили и модернизировали 14,1 тыс. км линий электропередачи и более 6 тыс. энергообъектов, что на 80% превышает результаты 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Какие работы выполнены

Энергообъекты и электролинии нуждаются в постоянном обслуживании. Особенно сети изнашиваются из-за перегрузок, которые случаются во время применения графиков отключений, отмечают в пресс-службе.

Чтобы предотвратить возможные аварии и создать дополнительный ресурс для потребления электроэнергии, энергетики ОСР "ДТЭК Сети":

отремонтировали 13,8 тыс. км линий электропередачи разного класса напряжения;

починили 5,8 тыс. высоковольтных подстанций, распределительных и трансформаторных пунктов;

расчистили от кустарников почти 10 тыс. км трасс под линиями электропередачи, чтобы предотвратить обрыв проводов во время непогоды.

В 2024 году в рамках инвестиционной программы "ДТЭК Сети" обновлено более 350 км электролиний и укреплено более 350 подстанций, что улучшило электроснабжение для 450 тысяч семей.

Также установлено 213 тысяч умных счетчиков, автоматически передающих показы и позволяющих экономить до 50% на ночном потреблении электроэнергии.

"В 2024 году ОСР "ДТЭК Сети" вложили более 4,5 млрд гривен в рамках ремонтной и инвестиционной программ", – отметила Алина Бондаренко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Несмотря на войну, энергетический сектор в Украине продолжает привлекать инвестиции, в частности, в возобновляемые источники энергии. Инвестиции поддерживаются международными партнерами и государственными гарантиями. Возможно ли развитие сектора в условиях войны и экономической нестабильности, читайте в материале Delo.ua.