- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
"Укренерго" знову обмежить електропостачання для бізнесу: який графік
Завтра, 12 лютого, “Укренерго” вводить обмеження на постачання електроенергії для бізнесу.
Про це інформує пресслужба НЕК "Укренерго".
Що відомо про відключення світла
Час застосування обмежень:
- 07:00 – 11:00;
- 15:00 – 21:00.
Тимчасове введення обмежень пов'язане з пошкодженням енергооб'єктів внаслідок російських ракетних та дронових атак.
Зазначається, що відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, "- йдеться в повідомленні.
Також українців просять споживати електроенергію ощадливо. Зокрема, не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.
Про аварійні відключення
Зауважимо, при цьому останній тиждень практично щодня йдуть аварійні відключення в окремих регіонах.
Так, уранці п'ятниці, 7 лютого, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській (частково) областях вимушено були застосовані аварійні відключення електроенергії.
Також армія РФ 11 лютого атакувала енергетичні та газові об'єкти України. Через це у низці областей запровадили екстрені вимкнення електроенергії.