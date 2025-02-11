"Укренерго" знову обмежить електропостачання для бізнесу: який графік

Завтра, 12 лютого, “Укренерго” вводить обмеження на постачання електроенергії для бізнесу.

Про це інформує пресслужба НЕК "Укренерго".

Що відомо про відключення світла

Час застосування обмежень:

07:00 – 11:00;

15:00 – 21:00.

Тимчасове введення обмежень пов'язане з пошкодженням енергооб'єктів внаслідок російських ракетних та дронових атак.

Зазначається, що відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, "- йдеться в повідомленні.

Також українців просять споживати електроенергію ощадливо. Зокрема, не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

Про аварійні відключення

Зауважимо, при цьому останній тиждень практично щодня йдуть аварійні відключення в окремих регіонах.

Так, уранці п'ятниці, 7 лютого, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській (частково) областях вимушено були застосовані аварійні відключення електроенергії.

Також армія РФ 11 лютого атакувала енергетичні та газові об'єкти України. Через це у низці областей запровадили екстрені вимкнення електроенергії.