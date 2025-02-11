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"Укренерго" знову обмежить електропостачання для бізнесу: який графік

"Укренерго" знову обмежить електропостачання для бізнесу: який графік
Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

Завтра, 12 лютого, “Укренерго” вводить обмеження на постачання електроенергії для бізнесу.

Про це інформує пресслужба НЕК "Укренерго".

Що відомо про відключення світла

Час застосування обмежень:

  • 07:00 – 11:00;
  • 15:00 – 21:00.

Тимчасове введення обмежень пов'язане з пошкодженням енергооб'єктів внаслідок російських ракетних та дронових атак.

Зазначається, що відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, "- йдеться в повідомленні.

Також українців просять споживати електроенергію ощадливо. Зокрема, не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

Про аварійні відключення

Зауважимо, при цьому останній тиждень практично щодня йдуть аварійні відключення в окремих регіонах.

Так, уранці п'ятниці, 7 лютого, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській (частково) областях вимушено були застосовані аварійні відключення електроенергії.

Також армія РФ 11 лютого атакувала енергетичні та газові об'єкти України. Через це у низці областей запровадили екстрені вимкнення електроенергії.

Автор:
Ольга Опенько