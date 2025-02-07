У деяких областях ввели екстрені відключення світла

Уранці п'ятниці, 7 лютого, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській (частково) областях вимушено були застосовані аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що причина застосування аварійних відключень — це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації і передачі електроенергії

Як наголосили в "Укренерго", першочергово відключаються промислові споживачі (там, де це можливо).

Уточнюється, що наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго).

Енергетики зауважують, що відключення скасовуються одразу, як тільки це дозволяє ситуація в енергосистемі.

Попри те, що ворог продовжує обстріли енергетичної інфраструктури, постійно модернізуючи атаки і засоби уражень, ситуація в енергосистемі залишається стабільною і керованою, система зберігає свою цілісність,підкреслюють в Міністерстві енергетики України.

Там додають, що єдина причина можливих відключень електропостачання - це російські атаки та енергетичні обʼєкти.

"Ворог продовжує обстріли як об'єктів передачі, так і генерації. Такі удари відбуваються в багатьох регіонах. Тому аварійні відключення на сьогодні є вимушеними. Вони застосовуються для того, щоб стабілізувати енергосистему, утримувати її цілісною і щоб можна було максимально швидко балансувати енергосистему з метою покриття всіх потреб. Це вимушені кроки, які застосовуються оператором системи передачі виключно для того, щоб максимально швидко забезпечити стабільне світло в домівках громадян", - пояснив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Також він зазначив, що важливим чинником, який допомагає енергосистемі працювати стабільно, є економія електроенергії споживачами і раціональне використання енергії.

Тому Міненерго закликає громадян споживати електроенергію ефективно і економно як у години пікового навантаження, це вечірні та ранкові часи, так і протягом усієї доби.