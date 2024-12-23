"Укренерго" отримало €86 млн від ЄІБ на захист підстанцій від дронів

НЕК “Укренерго” отримала 86 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Ці кошти будуть використані для створення антидронового захисту на основних підстанціях енергетичної передачі.

Про це інформує пресслужба компанії.

Яка ефективність вже реалізованих проектів

Олексій Брехт, т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго", висловив подяку партнерам за продовження підтримки. Він наголосив на важливості захисту ключового обладнання підстанцій, особливо в умовах російських атак на енергосистему.

Брехт зазначив, що ефективність реалізованих проектів була підтверджена під час останніх ракетно-дронових ударів, а роботи зі спорудження захисту тривають. За його словами, чим більше підстанцій буде захищено, тим стійкішою стане українська енергосистема, а ризик вимушених знеструмлень для споживачів зменшиться.

В ЄІБ визнають важливість інвестицій

Віцепрезидентка Європейського інвестиційного банку Тереза Червінська підкреслила важливість інвестиції у 86 мільйонів євро як важливого кроку для зміцнення енергетичної інфраструктури України в умовах постійних військових загроз.

Вона зазначила, що підтримка "Укренерго" в будівництві антидронових укриттів спрямована на забезпечення стабільного постачання електроенергії по всій країні, що важливо як для цивільного населення, так і для бізнесу.

Червінська додала, що ЄІБ залишається надійним партнером України, працюючи разом із партнерами з ЄС над відновленням і модернізацією критично важливої інфраструктури, особливо в енергетичному секторі, який є ключовим для забезпечення повсякденного життя, економічної стабільності та відновлення країни.

Delo.ua повідомляло, що Україна перерозподілить кошти в межах позики від Європейського інвестиційного банку на модернізацію підстанцій. Відповідне рішення ухвалив уряд 8 жовтня.

Нагадаємо, навесні через обстріли вугільних та гідроелектростанцій Україна втратила 9 ГВт маневрової генерації. Частково ці потужності вдалося відновити. Крім того, наприкінці жовтня Україна та ЄС домовились про розширення пропускної спроможності міждержавних перетинів до 2,1 ГВт, що дасть можливість збільшити імпорт електроенергії до України. Тож графіків відключень можна було б уникнути якби не масовані атаки.