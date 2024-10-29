Україна домовилася про збільшення можливості імпорту електроенергії з ЄС

Україна та Євросоюз домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії взимку до 2,1 ГВт.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Зазначається, що з 1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС буде збільшена з поточних 1,7 до 2,1 ГВт.

Починаючи з березня 2025 року, оператори системи передачі матимуть можливість щомісяця переглядати ліміт пропускної спроможності для комерційного обміну електроенергією між ЄС та Україною і Молдовою.

Також Україна додатково матиме можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків з ЄС в режимі аварійної допомоги

"Це підвищить стійкість української енергосистеми в умовах злочинних російських обстрілів та руйнувань інфраструктури. Вдячний європейським партнерам, зокрема єврокомісарці Кадрі Сімсон за послідовну позицію й дієві кроки для підтримки нашої енергосистеми напередодні зими», - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Розрахунки щодо збільшення технічних можливостей імпорту електроенергії Україною велись ще із червня цього року. Після того, як Росія завдала кількох руйнівних ударів по українській енергосистемі, а ймовірний дефіцит потужності у ній під час опалювального сезону став значним.

Нагадаємо, в ЄС відреагували на поширену у ЗМІ інформацію про загрозу імпорту електричної енергії в Україну у зв’язку з можливою втратою системним оператором НЕК "Укренерго" європейської сертифікації.

"Заяви про те, що цей процес вплине на здатність України імпортувати електроенергію взимку, є хибними. Імпорт енергоресурсів залишається критично важливим для забезпечення стабільного енергопостачання, особливо під час зимового періоду, коли наявність електроенергії життєво необхідна для підтримки основних потреб населення", - наголошували у заяві Енергетичного співтовариства.

Загалом, у вересні 2024 року Україна скоротила імпорт електроенергії на 7,5% у порівнянні з серпнем – до 438 тис. МВт-год. Головним постачальником стала Угорщина.