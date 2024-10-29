Украина договорилась об увеличении возможности импорта электроэнергии из ЕС

Украина и Евросоюз договорились об увеличении возможности импорта электроэнергии зимой до 2,1 ГВт.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что с 1 декабря максимальная мощность импорта электрической энергии из стран ЕС будет увеличена с текущих 1,7 до 2,1 ГВт.

Начиная с марта 2025 года операторы системы передачи будут иметь возможность ежемесячно пересматривать лимит пропускной способности для коммерческого обмена электроэнергией между ЕС и Украиной и Молдовой.

Также Украина будет дополнительно иметь возможность на гарантированные 250 МВт мощности перетоков из ЕС в режиме аварийной помощи.

"Это повысит устойчивость украинской энергосистемы в условиях преступных российских обстрелов и разрушений инфраструктуры. Благодарен европейским партнерам, в частности еврокомиссару Кадри Симсон за последовательную позицию и действенные шаги для поддержки нашей энергосистемы в преддверии зимы», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Расчеты по увеличению технических возможностей импорта электроэнергии по Украине велись еще с июня этого года. После того, как Россия нанесла несколько разрушительных ударов по украинской энергосистеме, а возможный дефицит мощности в ней во время отопительного сезона стал значительным.

Напомним, в ЕС отреагировали на распространенную в СМИ информацию о угрозу импорта электрической энергии в Украину в связи с возможной потерей системным оператором НЭК "Укрэнерго" европейской сертификации.

"Заявления о том, что этот процесс повлияет на способность Украины импортировать электроэнергию зимой, ошибочны. Импорт энергоресурсов остается критически важным для обеспечения стабильного энергоснабжения, особенно во время зимнего периода, когда наличие электроэнергии жизненно необходимо для поддержания основных потребностей населения", — отмечали в заявлении Энергетического общества.

Отметим, в сентябре 2024 года Украина сократила импорт электроэнергии на 7,5% по сравнению с августом – до 438 тыс. МВт-час. Главным поставщиком стала Венгрия.