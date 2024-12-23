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"Укрэнерго" получило €86 млн от ЕИБ в защиту подстанций от дронов
НЭК "Укрэнерго" получила 86 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Эти средства будут использованы для создания антидроновой защиты на основных подстанциях энергетической передачи.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Какова эффективность уже реализуемых проектов
Алексей Брехт, и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго", выразил благодарность партнерам за продолжение поддержки. Он отметил важность защиты ключевого оборудования подстанций, особенно в условиях российских атак на энергосистему.
Брехт отметил, что эффективность реализуемых проектов была подтверждена во время последних ракетно-дроновых ударов, а работы по сооружению защиты продолжаются. По его словам, чем больше подстанций будет защищено, тем устойчивее станет украинская энергосистема, а риск вынужденных обесточений для потребителей снизится.
В ЕИБ признают важность инвестиций
Вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червинская подчеркнула важность инвестиции в 86 млн евро как важного шага для укрепления энергетической инфраструктуры Украины в условиях постоянных военных угроз.
Она отметила, что поддержка "Укрэнерго" в строительстве антидроновых укрытий направлена на обеспечение стабильных поставок электроэнергии по всей стране, что важно как для гражданского населения, так и для бизнеса.
Червинская добавила, что ЕИБ остается надежным партнером Украины, работая вместе с партнерами из ЕС над восстановлением и модернизацией критически важной инфраструктуры, особенно в энергетическом секторе, который является ключевым для обеспечения повседневной жизни, экономической стабильности и восстановления страны.
Delo.ua сообщало, что Украина перераспределит средства в пределах займа от Европейского инвестиционного банка на модернизацию подстанций. Соответствующее решение приняло правительство 8 октября.
Напомним, весной из-за обстрелов угольных и гидроэлектростанций Украина потеряла 9 ГВт маневровой генерации. Частично эти мощности удалось восстановить. Кроме того, в конце октября Украина и ЕС договорились о расширении пропускной способности межгосударственных сечений до 2,1 ГВт, что позволит увеличить импорт электроэнергии в Украину. Так что графиков отключений можно было бы избежать, если бы не массированные атаки.