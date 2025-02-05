Споживання електроенергії зростає внаслідок похолодання — "Укренерго"

Споживання електроенергії останніми днями продовжує зростати в умовах зниження середньодобової температури повітря на всій території України. Тому споживачам необхідно бути ощадливими та не користуватись потужними електроприладами.

Про це повідомила повідомила пресслужба "Укренерго".

"Споживання електроенергії продовжує зростати. Сьогодні, 5 лютого, станом на 7:30, його рівень був на 2,8% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок", — зазначили в компанії.

В "Укренерго" також розповіли, що днем раніше,4 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований тільки вранці. Причиною таких змін є похолодання: зниження середньодобової температури повітря зафіксовано на всій території України.

Енернетики звернулись до споживачів з проханням споживати електроенергію ощадливо у період з 7:00 до 22:00 і за можливості не користуватись у цей час потужними електроприладами.

За даними компанії, українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Тривають аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах.

У свою чергу в Міненерго повідомили, що станом на 5 лютого енергетики відновили живлення для понад 5 тисяч споживачів. Наразі фахівці здійснюють необхідні заходи для стабілізації енергосистеми після обстрілів енергетичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що у січні Україна скоротила імпорт електроенергії на 56% у порівнянні з груднем 2024 року – до майже 189 тис. МВт-год. Найбільше електроенергії було поставлено з Польщі (30%).