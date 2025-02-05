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Потребление электроэнергии растет в результате похолодания — "Укрэнерго"

электрическая сеть
В Украине растет потребление электроэнергии. Фото: freepik

Потребление электроэнергии в последние дни продолжает расти в условиях понижения среднесуточной температуры воздуха на всей территории Украины. Поэтому потребителям необходимо быть бережливыми и не использовать мощные электроприборы.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Потребление электроэнергии продолжает расти. Сегодня, 5 февраля, по состоянию на 7:30, его уровень был на 2,8% выше, чем в это же время в предыдущий день — во вторник" , — отметили в компании.

В "Укрэнерго" также отметили, что днем ранее, 4 февраля, суточный максимум потребления был зафиксирован только утром. Причиной таких изменений является похолодание: понижение среднесуточной температуры воздуха зафиксировано на всей территории Украины.

Энернетики обратились к потребителям с просьбой потреблять электроэнергию бережливо в период с 7:00 до 22:00 и не пользоваться в это время мощными электроприборами.

По данным компании, украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Продолжаются варийно-восстановительные работы на энергообъектах.

В свою очередь в Минэнерго сообщили, что по состоянию на 5 февраля энергетики возобновили питание для более 5 тысяч потребителей. В настоящее время специалисты осуществляют необходимые меры по стабилизации энергосистемы после обстрелов энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в январе Украина сократила импорт электроэнергии. на 56% по сравнению с декабрем 2024 года – почти до 189 тыс. МВт-час. Больше электроэнергии было поставлено из Польши (30%).  

Автор:
Татьяна Ковальчук