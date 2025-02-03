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В январе Украина сократила импорт электроэнергии: у каких стран покупали и сколько

энергосистема
Украина сократила импорт электроэнергии. Фото: freepik

В январе 2025 года Украина сократила импорт электроэнергии на 56% по сравнению с декабрем 2024 года – до почти 189 тыс. МВт-час. Больше электроэнергии было поставлено из Польши (30%).

Об этом свидетельствуют данные мониторинга ExPro Electricity.

Распределение импорта электрической энергии

Сокращение импорта обусловлено в том числе улучшением ситуации в энергосистеме и достаточности ресурса от внутренних производителей. Польша заняла 30% в доле импорта, Венгрия – 25,5%, Словакия – почти 25%. В общем, импорт сократился по всем направлениям.

Фото 2 — В январе Украина сократила импорт электроэнергии: у каких стран покупали и сколько
В январе 2025 года Украина сократила импорт электроэнергии

По сравнению с январем прошлого года импорт электроэнергии вырос более чем на 50%.

Показатели импорта электроэнергии в декабре

В декабре 2024 года Украина увеличила импорт электроэнергии в 2,6 раза по сравнению с ноябрем 2024 года, достигнув более 430 тыс. МВт год.

Венгрия продолжает занимать наибольшую долю в структуре импорта – 35%. На втором месте находится Словакия с 25%. Наибольший прирост импорта наблюдался из Венгрии, который вырос в 4 раза, достигнув 152 тыс. рублей. МВт год.

Напомним, в 2024 году украинские компании потратили 669,4 миллионов долларов на импорт электроэнергии. В стоимость импортированной электрической энергии в 2024 году стоила Украине на два миллиона долларов больше, чем за предыдущие пять лет вместе.

Автор:
Татьяна Ковальчук