На $2 млн більше, ніж за попередні п’ять років: скільки витрачено на імпорт електроенергії у 2024 році

У 2024 році українські компанії витратили 669,4 мільйона доларів на імпорт електроенергії.

Про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group.

Зазначається, що вартість імпортованої електричної енергії в 2024 році коштувала Україні на два мільйони доларів більше, ніж за попередні п'ять років разом.

Що відомо про витрати

Витрати значно зросли, зокрема через зміни в ціні електричної енергії. Позаторік обсяг спожитої енергії складав лише 806,4 тис. МВт·год, що в п’ять разів менше порівняно з 2024 роком, коли цей показник досяг 4436,6 тис. МВт·год.

Сума витрат за електричну енергію становила 154,7 мільйона доларів — також менше, але вчетверо.

У 2021 році, за рік до початку повномасштабного вторгнення, обсяг спожитої енергії був удвічі меншим (1693,8 тис. МВт·год), а ціна — вісім разів нижчою (87,3 мільйона доларів).

Торішні доходи від експорту електричної енергії, які склали 81 мільйон доларів, виявились у вісім разів меншими за витрати на її імпорт. Це вже третій рік поспіль, коли Україна недоотримує доходи від експорту електричної енергії.

У 2023-2024 роках країна мала від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі електричною енергією, що стало наслідком війни, яку держава-терористка веде проти України, руйнуючи її енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, минулого року імпорт електроенергії в Україну сягнув найвищого рівня за останні 11 років, склавши майже 4,5 млн МВтгод. Натомість експорт електроенергії знизився до рекордно низьких показників — лише 350 тис. МВтгод.

Додамо, НЕК "Укренерго" отримала 86 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку.Ці кошти будуть використані для створення антидронового захисту на основних підстанціях енергетичної передачі.