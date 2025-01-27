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На $2 млн больше, чем за предыдущие пять лет: сколько потрачено на импорт электроэнергии в 2024 году

На $2 млн больше, чем за предыдущие пять лет: сколько потрачено на импорт электроэнергии в 2024 году
Расходы значительно возросли, в частности, из-за изменений в цене электрической энергии.

В 2024 году украинские компании потратили 669,4 миллионов долларов на импорт электроэнергии.

Об этом сообщает аналитический центр DiXi Group.

Отмечается, что стоимость импортированной электрической энергии в 2024 году стоила Украине на два миллиона долларов больше, чем в предыдущие пять лет вместе.

Что известно о расходах

Расходы значительно выросли, в том числе из-за изменений в цене электрической энергии. год.

Сумма затрат на электрическую энергию составила 154,7 миллиона долларов — тоже меньше, но в четыре раза.

В 2021 году, за год до начала полномасштабного вторжения, объем потребленной энергии был вдвое меньше (1693,8 тыс. МВтч), а цена — восемь раз ниже (87,3 миллиона долларов).

Прошлогодние доходы от экспорта электрической энергии, которые составили 81 миллион долларов, оказались в восемь раз меньше затрат на ее импорт. Это уже третий год, когда Украина недополучает доходы от экспорта электрической энергии.

В 2023-2024 годах у страны было отрицательное сальдо внешней торговли электрической энергией, что стало следствием войны, которую государство-террористка ведет против Украины, разрушая ее энергетическую инфраструктуру.

Фото 2 — На $2 млн больше, чем за предыдущие пять лет: сколько потрачено на импорт электроэнергии в 2024 году

Напомним, в прошлом году импорт электроэнергии в Украину достиг наивысшего уровня за последние 11 лет, составив почти 4,5 млн МВтч. В то же время экспорт электроэнергии снизился до рекордно низких показателей — всего 350 тыс. МВтгод.

Добавим, НЭК "Укрэнерго" получила 86 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка. Эти средства будут использованы для создания антидроновой защиты на основных подстанциях энергетической передачи.

Автор:
Ольга Опенько