В 2024 году Украина импортировала рекордный объем электроэнергии за десятилетие

В прошлом году импорт электроэнергии в Украину достиг наивысшего уровня за последние 11 лет, составив почти 4,5 млн МВт.

Об этом пишет Энергореформа, ссылаясь на данные портала Energy Map.

Основной причиной такого дисбаланса аналитики называют массированные удары России по украинской энергетической инфраструктуре. С марта по декабрь 2024 года РФ совершила 13 масштабных атак, выпустив 846 ракет и 866 дронов. Часть этих ударов достигла целей, существенно повредив энергосистему страны.

Самый высокий уровень импорта был зафиксирован в июне и июле, когда к обстрелам добавилась аномальная жара и плановые ремонты энергоблоков. В июне импорт составил 858,4 тыс. МВт*ч – это на 6% больше, чем за весь 2023 год.

Из каких стран происходил импорт

В целом, больше всего электроэнергии Украина импортировала из Венгрии (38,4% общего объема), Словакии (23,4%), Румынии (18,5%), Польши (14,3%) и Молдовы (5,4%).

Экспорт электроэнергии, однако, упал на 90% по сравнению с довоенным 2021 годом и состоял только из 348,5 тыс. МВт*ч. Основными направлениями экспорта стали Польша (25,4% от объема), Венгрия (22%), Румыния (20,4%), Молдова (16,3%) и Словакия (15,9%).

Пик экспорта пришелся на март — к началу массированных обстрелов, когда было экспортировано 154,1 тыс. МВт*ч, или 44% годового объема. Однако с мая по сентябрь экспорт полностью прекращался 140 дней. Всего в течение года электроэнергия экспортировалась всего 151 день, в то время как импорт практически не останавливался, за исключением всего двух дней.

Аномальная ситуация в энергетическом балансе демонстрирует масштаб вызовов, стоящих перед Украиной в 2024 году, и важность стабильного функционирования энергосистемы в военных условиях.

Экспорт электроэнергии в 2024 году

Экспорт электроэнергии в 2024 г. вырос почти на уровне 2023 г. – 366 тыс. МВт*ч. Больше электроэнергии за год было поставлено в марте – 154 тыс. МВт*ч.

Итак, по итогам 2024 года Украина является нетто-импортером электроэнергии.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" получила 86 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка. Эти средства будут использованы для создания антидроновой защиты на основных подстанциях энергетической передачи.