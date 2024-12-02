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Энергетика
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В Украине выросла максимальная мощность для импорта электричества из стран ЕС до 2100 МВт

Запанирован импорт электроэнергии в течение суток
Фактический импорт остается на относительно низком уровне

С 1 декабря максимальная мощность импорта электрической энергии из стран Европейского Союза увеличилась с 1,7 до 2,1 ГВт. 

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Киев, 12 декабря, офлайн
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"Это повысит устойчивость украинской энергосистемы в условиях преступных российских обстрелов и разрушений инфраструктуры", - подчеркнул на прошлой неделе министр энергетики Герман Галущенко.

Как отмечает аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова, энергетический сектор с нетерпением ожидал этого решения от европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E для усиления безопасности электроснабжения этой зимой.

Однако пока фактический импорт остается на относительно низком уровне, несмотря на применение ограничений. По ее словам, технические возможности 2 декабря используются на 15-40% в зависимости от часов.

Фото 2 — В Украине выросла максимальная мощность для импорта электричества из стран ЕС до 2100 МВт

По данным "Укрэнерго", на сегодняшний день предусмотрен импорт электроэнергии в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы.

Общий объем – 10 759 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 850 МВт.

Delo.ua сообщало, что импорт электроэнергии в ноябре 2024 года снизился на 9,4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив почти 165 тыс. МВт-год.

Автор:
Ольга Опенько