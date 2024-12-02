Импорт электроэнергии в ноябре сократился: по каким направлениям уменьшились поставки

Импорт электроэнергии в ноябре 2024 года снизился на 9,4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив почти 165 тыс. МВт-ч, согласно данным мониторинга ExPro Electricity.

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Направления поставок электроэнергии

Больше всего объем поставок сократился по венгерским и молдавским направлениям – на 44%.

В то же время импорт электроэнергии из Польши вырос вдвое – до более чем 40 тыс. МВт-час.

Наибольшую часть в структуре импорта электроэнергии в ноябре заняла Словакия – 33%, на втором месте оказалась Польша с 25%.

Самый крупный суточный импорт был 1 ноября, 12 тыс. МВт-ч, а самый маленький – 10 ноября, 1 тыс. МВт-час.

Средний почасовой импорт электроэнергии в ноябре в час "вечернего пика" составлял 470 МВт, что составляет 27,6% от общих технических возможностей (1700 МВт).

Ранее сообщалось, что в топ-5 импортеров электроэнергии в Украину за 9 месяцев 2024 года вошли "Д.Трейдинг", "Энергетическая компания Украины", "ДЭ Трейдинг", "Днепропросталь-Энерго" и "Сипиджи Энерджи".