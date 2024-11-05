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Определена пятерка лидеров по импорту электроэнергии за 9 месяцев 2024 года
В топ-5 импортеров электроэнергии в Украину за 9 месяцев 2024 года вошли "Д.Трейдинг", "Энергетическая компания Украины", "ДЭ Трейдинг", "Днепросталь-Энерго" и "Сипиджи Энерджи".
Об этом свидетельствуют данные мониторинга ExPro Electricity.
Как распределился импорт электроэнергии
Доли энергетических компаний-лидеров по импорту электроэнергии в структуре общего объема импорта распределились следующим образом:
- "Д.Трейдинг" – около 50%;
- "ЭКУ" и "ДЭ Трейдинг" — по 8%;
- "Днепропросталь-Энерго" и "Сипиджи Энерджи" — по 4%.
В целом за январь-сентябрь 2024 года импорт электроэнергии осуществляли 64 компании. Больше всего компаний осуществляли импорт электроэнергии из Словакии – 47 юридических лиц.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
За этот период было поставлено более 3,6 млн МВт-ч электроэнергии.
Больше всего электроэнергии было поставлено из Венгрии — 40%, еще 23% из Словакии, 18% — из Румынии. Остальные – из Польши и Молдовы.
Следует отметить, что в октябре 2024 года импорт электроэнергии в Украину уменьшился на 58%, достигнув 181 тыс. МВт-ч.
Отметим, что из-за возникшего в результате российских ракетных обстрелов дефицита генерации в энергосистеме Украина будет вынуждена потратить на импорт электроэнергии $800 миллионов.
По данным ExPro, пик импорта электроэнергии в этом году был в июне – более 858 тыс. МВт-ч.
Государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) в мае 2024 года импортировал наибольший объем электроэнергии с начала коммерческой деятельности компании. Он более чем на треть больше, чем в апреле, и более чем в 2 раза больше мартовского показателя.