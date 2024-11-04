Рынок электроэнергии в октябре: импорт, цены, удачные и неудачные аукционы

Украина в октябре 2024 г. сократила импорт электроэнергии почти на 60% — до 181 тыс. МВт*ч по сравнению с сентябрем 2024 г. В то же время, если сравнивать с октябрем прошлого года, то сейчас поставки электричества из-за границы выросли в 9,5 раза.

Работу украинской энергосистемы в октябре можно оценить сдержанно оптимистично, учитывая, что не было массированных ракетных атак и не применялись ограничения потребителей. Поврежденные генерирующие объекты продолжают восстанавливаться, а атомная генерация уже с 9 октября работает всеми 9 доступными энергоблоками. Также Украина вошла в отопительный сезон с максимальным уровнем заполнения складов с углем – около 3,2 млн тонн.

В то же время россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру в прифронтовых регионах, особенно в Сумской области. Поэтому для этого региона крайне необходимы альтернативные источники энергии.

Основной причиной сокращения импорта электроэнергии в октябре является отсутствие спроса из-за достаточности внутреннего поколения на рынке. Больше импорта поступало в часы вечернего пика – в пределах 1-1,4 ГВт. До максимального ограничения в 1,7 ГВт импорт не доходил.

Импорт электроэнергии в Украину, помесячно, МВт*ч

Данные: мониторинг ExPro на основе данных ENTSO-ETransparencyPlatform

С 1 декабря максимальная мощность импорта электрической энергии из стран ЕС будет увеличена с текущих 1,7 до 2,1 ГВт. Но при ценовой зарегулированности на украинском рынке электроэнергии в наиболее дефицитные часы поставщики не будут использовать пересечение в полной мере для коммерческого импорта. В начале октября в НКРЭКУ начали регуляторную процедуру пересмотра прайс-кепов, однако фактически решение не принято и сейчас ценовые ограничения на краткосрочных сегментах остаются на прежнем уровне.

На рынке "на сутки вперед" средневзвешенная цена электроэнергии в октябре осталась почти на уровне сентября – 5659 грн/МВт*ч. Индекс пиковой нагрузки вырос на 5% — до 5403 грн/МВт*ч, но индексы "базы" и "внепика" (внепиковой нагрузки) сократились на 3% и 10% соответственно. Почасовые цены упирались в верхние прайс-кепы в 16% расчетных периодов – чаще всего на 9, 20-21 час.

Положительным аспектом в октябре можно считать старт торговли гарантиями происхождения электроэнергии по ВИЭ. "Укргидроэнерго" на двух аукционах суммарно реализовало 67 757 гарантий, что эквивалентно 67 757 МВт*ч по цене 12 грн/МВт*ч. Стоимость гарантии в Украине пока ниже примерно на 27% аналогичных продуктов на соседней венгерской бирже HUPX.

Неудачным стартом можно назвать первый пилотный "зеленый" аукцион по распределению квоты поддержки на строительство новой мощности из альтернативных источников энергии. На 11 МВт для солнечной энергетики на левом берегу Днепра не подался ни один участник. Очевидно, что препятствиями для потенциальных инвесторов стали территориальный фактор и ограничения на получение годовой квоты (до 25% от общего объема на одного победителя). Уже в ноябре нас ждут еще 2 аукциона – для 11 МВт других источников (био или малые ГЭС) и 88 МВт для ветроэнергетики. Их результаты (или их отсутствие) покажут реальное состояние инвестклимата для "зеленой" энергетики в Украине.

На ноябрь выделяем следующие ожидания:

1. Потребление электроэнергии будет расти. Также, вероятно, будет увеличиваться и импорт, особенно в пиковые утренние и вечерние часы. Производство электроэнергии по ВИЭ сезонно сократится, что повлияет на цену на РСВ на "дневные" часы. Также все еще остаются высокие риски массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру, не оставляет враг и идеи атаковать объекты в прифронтовых регионах. К сожалению, Кураховская ТЭС (не работающая достаточно давно) под угрозой оккупации.

2. В ноябре пройдут еще 2 "зеленых" аукциона, по результатам которых сможем полноценно оценить предложенный механизм.

3. Ожидается, что в Регуляторе все же вернутся к вопросу о пересмотре предельных цен на краткосрочных сегментах рынка, особенно перед увеличением доступного сечения для импорта до 2,1 ГВт.